Polignano a Mare, esplode il bancomat della BdM Banca: quarto assalto nel Barese in pochi giorni

POLIGNANO A MARE - Nuovo assalto esplosivo a uno sportello bancomat nel Barese. Nelle scorse ore un gruppo di almeno tre persone, con il volto coperto e vestite di scuro, ha fatto esplodere l’ATM della

Dopo la deflagrazione, i malviventi hanno disseminato sull’asfalto chiodi a tre punte per rallentare un possibile intervento delle forze dell’ordine e sono poi fuggiti a bordo di una berlina di colore chiaro.

L’esplosione ha provocato danni allo sportello automatico e agli spazi esterni della filiale. Sono in corso gli accertamenti per stabilire se il colpo abbia fruttato un bottino e quale sia eventualmente l’importo sottratto.

Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine, che hanno avviato le indagini per risalire agli autori del raid. Nessuna persona è rimasta ferita.

Quello di Polignano è il quarto assalto a un bancomat registrato nel Barese in pochi giorni, dopo gli episodi avvenuti a Bitetto e i due colpi messi a segno a Modugno.