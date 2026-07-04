Thomas Becket e la Puglia protagonisti del “Millennium 2027”: Mottola al centro delle celebrazioni europee dei Normanni

MOTTOLA - Mottola porta la Puglia nel cuore delle celebrazioni europee dedicate ai Normanni. La figura di Thomas Becket, arcivescovo di Canterbury martirizzato nel 1170, entra ufficialmente nel programma del “Millennium 2027 – Anno Europeo dei Normanni”, iniziativa internazionale legata ai mille anni dalla nascita di Guglielmo il Conquistatore.

La notizia arriva da Caen, in Normandia, dove una delegazione del comune tarantino ha partecipato a un incontro internazionale che ha riunito istituzioni, enti culturali e rappresentanti politici italiani ed europei. Tra i presenti anche il presidente della Regione Normandia Hervé Morin e il sottosegretario alla Cultura Giampiero Cannella, che ha manifestato interesse a visitare Mottola per approfondire il progetto legato alla rievocazione storica di San Tommaso Becket.

Il progetto “Becket AD 1170” è stato incluso nel Fondo Nazionale per la Rievocazione Storica sostenuto dal Ministero della Cultura, riconoscimento che rafforza il valore culturale e identitario dell’iniziativa. Durante il Forum degli Eventi è stato presentato il percorso sviluppato dall’associazione Gli Araldi di San Tommaso Becket insieme alle istituzioni locali, con particolare attenzione al legame storico e simbolico tra Puglia e Normandia.

La delegazione mottolese ha illustrato un’esperienza costruita in oltre trent’anni di attività, in cui storia, fede e spettacolo si intrecciano nella rievocazione annuale dedicata al santo inglese. Il progetto punta a valorizzare il patrimonio locale attraverso cortei medievali, spettacoli immersivi, videomapping, attività didattiche e iniziative rivolte alle scuole, con l’obiettivo di rafforzare il turismo culturale e la partecipazione della comunità.

Secondo il sindaco di Mottola, Giampiero Barulli, la missione in Francia ha rappresentato un passaggio significativo per l’apertura di nuove collaborazioni europee e per lo sviluppo di strategie condivise di valorizzazione territoriale. Il presidente dell’associazione, Paolo Ludovico, ha sottolineato il ruolo del progetto come strumento di promozione culturale e sociale, mentre il direttore artistico Antonio Minelli ha evidenziato la dimensione internazionale della figura di Becket come ponte storico tra Normandia, Inghilterra e Sud Italia.

Il percorso europeo proseguirà nei prossimi mesi con nuove tappe di confronto e cooperazione, inserite in un programma che si estende fino al 2030 e che mira a costruire una rete culturale tra i luoghi legati alla storia medievale normanna e alla tradizione becketiana.

Mottola si propone così come punto di riferimento nel dialogo culturale europeo, valorizzando il proprio patrimonio storico e religioso all’interno di una cornice internazionale sempre più ampia.