Bari, scatta il Piano Caldo 2026: il Comune rafforza la prevenzione con la distribuzione gratuita di acqua nei giorni da bollino rosso

BARI – Bari si prepara ad affrontare una nuova fase di caldo intenso e il Comune potenzia il Piano Caldo 2026 con un nuovo servizio di prevenzione affidato alla Protezione civile comunale.A partire da oggi, 17 luglio, nelle giornate caratterizzate dal bollino rosso per le ondate di calore, saranno distribuite gratuitamente bottiglie d’acqua nei luoghi più frequentati della città. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di offrire un supporto immediato ai cittadini e ai visitatori maggiormente esposti agli effetti delle alte temperature, contribuendo allo stesso tempo a diffondere una maggiore consapevolezza sui rischi legati al caldo estremo.Il nuovo servizio si affianca alle attività già attive attraverso il Pronto Intervento Sociale, rivolte in particolare alle persone più fragili, agli anziani in difficoltà e alle persone senza dimora. Il Comune punta così a rafforzare la rete di assistenza e prevenzione durante i periodi di maggiore criticità climatica.Resta intanto alta l’attenzione sul fronte meteorologico. La Protezione civile ha diramato un’allerta arancione per le prossime 24 ore, con temperature percepite che potranno arrivare fino a 37 gradi nella giornata odierna e fino a 38 gradi domani. Per domenica è previsto il passaggio all’allerta rossa, con condizioni di caldo particolarmente intenso e potenziali rischi per la salute.Il Comune rinnova quindi le raccomandazioni alla cittadinanza: evitare l’esposizione diretta al sole nelle ore più calde della giornata, bere molta acqua, limitare gli sforzi fisici nelle fasce orarie a rischio e prestare particolare attenzione alle persone anziane, ai soggetti fragili e a chi soffre di condizioni che possono essere aggravate dalle alte temperature.Con il rafforzamento del Piano Caldo, l’amministrazione comunale punta a garantire una risposta più capillare e tempestiva, unendo interventi di assistenza diretta e azioni di prevenzione per affrontare in modo efficace le giornate di maggiore emergenza climatica.