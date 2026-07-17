Donne del Sud lancia l’iniziativa 'Moda e Vino' per il progetto 'Giallo e Rosso per sempre'



Parte l’iniziativa a scopo benefico per gli anziani delle RSA che potranno beneficiare di un abbonamento Tv per le partite dell’U.S. Lecce





È partita ufficialmente mercoledì 15 luglio “Moda e Vino”, iniziativa dell’Associazione di volontariato Donne del Sud, finalizzata alla valorizzazione del patrimonio enologico attraverso il linguaggio della moda. L’iniziativa è stata presentata al pubblico nei locali di Old House, in Via Taranto, 7 a Lecce, alla presenza dei rappresentati delle varie aziende coinvolte.





Nato nel 2010 e ospitato nel 2012 presso il Palamento Europeo a Straburgo, “Moda e Vino” viene riproposto con uno scopo benefico ben preciso, quello di sostenere il progetto “Giallo e Rosso per sempre”, pensato per i residenti delle RSA locali a cui verrà data la possibilità di usufruire di un abbonamento per seguire le partite dell’U.S. Lecce in televisione, regalando agli anziani momenti di condivisione della passione giallorossa.





Le aziende partecipanti hanno aderito in qualità di Cantina Madrina, come Leone de Castris, PaoloLeo, Varvaglione, Masseria Surani, Tenute Rubino e Vinicola Mediterranea, mettendo a disposizione il proprio vino nella degustazione aperta al pubblico, il cui ricavato sarà destinato alla raccolta fondi a sostegno dell’iniziativa benefica. Madrina dell’intera manifestazione, inoltre, è Mihaela Cojocaru, da oltre vent’anni esperta di business internazionale del vino, Export Manager e Wine Broker, fondatrice WINExcel Association, con all’attivo diverse collaborazioni con cantine e i professionisti del settore vitivinicolo attraverso attività di export coaching, formazione e consulenza.





Il progetto coinvolge anche giovani designer nella realizzazione di bozzetti di abiti ispirati alle etichette dei vini: colori, simboli, forme e suggestioni grafiche diventano il punto di partenza per creazioni originali che raccontano il vino attraverso la moda. I bozzetti potranno essere votati da una giuria pubblica in loco, negli spazi di Old House, durante gli orari di apertura dell’attività, da una giuria virtuale e una giuria tecnica; in seguito, quelli più votati verranno realizzati da Tiziana Lezzi, Modellista Senior e docente e formatrice di modellistica nonché fondatrice dell’Associazione di Volontariato Donne del Sud, e presentati in diverse sfilata-evento nel Salento in collaborazione con le amministrazioni locali. La chiusura ufficiale delle votazioni è fissata per venerdì 24 luglio, alle 18.30. Le fasi di realizzazione dei bozzetti più votati avranno la durata di tre mesi e termineranno con un primo evento finale di presentazione previsto nel suggestivo Palazzo Turrisi di Lecce.





“Invitiamo tutti a partecipare - dice Tiziana Lezzi - valutando i bozzetti esposti ed esprimendo il proprio giudizio. Il voto pubblico è fondamentale per la riuscita dell’evento. Partecipare è davvero semplice e allo stesso tempo importante per sostenere l’intero progetto e i suoi nobili scopi”.