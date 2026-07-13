Bari, trovati proiettili abbandonati a Poggiofranco: indaga la polizia

BARI – Un ritrovamento insolito ha fatto scattare gli accertamenti della polizia questa mattina nel quartiere, dove una quindicina di proiettili di diverso calibro sono stati rinvenuti in, nel tratto compreso tra la strada e via Camillo Rosalba.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia che, dopo i primi rilievi, hanno escluso l’ipotesi di una sparatoria. Le munizioni infatti erano integre e non bossoli esplosi, elemento che fa ritenere più probabile che siano state smarrite o abbandonate.

I proiettili recuperati, di calibro 9×21 e 9×22 per uso civile, sono ora al vaglio degli investigatori, impegnati a ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Gli agenti stanno acquisendo le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona per verificare eventuali movimenti sospetti e individuare chi possa aver lasciato le munizioni sul posto, presumibilmente durante la notte.