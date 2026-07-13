Francavilla Fontana, Teatro del plesso Virgilio: proseguono i lavori nell'area esterna: nascerà un'arena a cielo aperto per cinema e teatro



FRANCAVILLA FONTANA (BR) – Proseguono i lavori di sistemazione dell'area esterna del Teatro adiacente al plesso scolastico Virgilio. L'intervento trasformerà lo spazio antistante la struttura in un’area verde a disposizione della cittadinanza e in un'arena a cielo aperto, destinata a ospitare proiezioni cinematografiche e spettacoli teatrali. – Proseguono i lavori di sistemazione dell'area esterna del Teatro adiacente al plesso scolastico Virgilio. L'intervento trasformerà lo spazio antistante la struttura in un’area verde a disposizione della cittadinanza e in un'arena a cielo aperto, destinata a ospitare proiezioni cinematografiche e spettacoli teatrali.





L'intervento si inserisce nel percorso di recupero del teatro, che negli anni scorsi ha visto la ristrutturazione dell'ala danneggiata da un incendio, la sostituzione di infissi e caldaia, il completamento degli impianti e l'allestimento della sala interna da circa 200 posti, che sarà a disposizione di scuole, associazioni ed enti per le attività di spettacolo dal vivo.





Un nuovo spazio culturale a disposizione di tutta la città, come sottolinea il sindaco Antonello Denuzzo: "Restituiamo alla città uno spazio pubblico che per anni era rimasto ai margini della vita cittadina. Un luogo dedicato all'arte, all'incontro, al confronto, alla crescita: un investimento che, come già sta avvenendo per la sala interna, porterà effetti positivi per l'intera comunità. L'area esterna darà l'occasione di vivere il teatro anche all'aperto, con proiezioni ed eventi capaci di animare le sere d'estate e di allargare il pubblico a chi finora non aveva mai varcato la soglia di questo spazio. Ma sarà anche un’area verde a disposizione della cittadinanza come puro spazio di socialità. Si tratta del tassello ulteriore di una stagione di investimenti sulla cultura che stiamo portando avanti in città, dentro e ora anche fuori le mura del teatro".





"Questo risultato nasce dalla sinergia tra gli uffici comunali, che hanno lavorato insieme per portare avanti l'intervento" afferma l'assessora ai Lavori Pubblici Annalisa Toma. "Stiamo restituendo alla città non solo un'opera pubblica, ma un vero e proprio spazio di comunità, capace di allargare l'offerta culturale del teatro anche all'aperto".