Barletta Piano Festival, la pianista Jitka Cechová protagonista con un omaggio alla grande tradizione musicale ceca

BARLETTA - Prosegue ilcon un nuovo appuntamento dedicato ai grandi interpreti della scena internazionale. Domenica, alle, nel salone climatizzato dell'Hotel La Terrazza, sarà protagonista la pianista ceca, tra le più autorevoli interpreti del repertorio boemo.

Diretta da Pasquale Iannone, la rassegna propone un concerto che celebra la tradizione musicale della Repubblica Ceca attraverso le opere di Leoš Janáček, Jaroslav Ježek e Bedřich Smetana, con un omaggio anche a Wolfgang Amadeus Mozart.

Diplomata al Conservatorio di Praga e perfezionatasi all'Accademia delle Arti Musicali della capitale ceca, Cechová è conosciuta a livello internazionale per la profondità interpretativa e per la sua intensa attività concertistica e discografica. Particolarmente apprezzata dalla critica è la registrazione integrale delle opere pianistiche di Smetana, considerata un punto di riferimento per il repertorio.

Il concerto si aprirà con la Sonata in mi bemolle minore "From the Street" di Janáček, intensa pagina composta nel 1905 e ispirata ai tragici eventi di una manifestazione a Brno. Seguirà la Sonata in la minore K. 310 di Mozart, una delle sue opere più drammatiche, scritta durante il soggiorno parigino del 1778.

Nella seconda parte del recital spazio alla Toccata di Jaroslav Ježek, caratterizzata da influenze jazzistiche e da un forte dinamismo ritmico, prima della conclusione affidata ai sei brani della raccolta Dreams (Sogni) di Bedřich Smetana. Composto negli ultimi anni di vita del musicista, il ciclo alterna momenti di intima riflessione a pagine di brillante virtuosismo, culminando nel festoso Peasants Festival, omaggio alla tradizione popolare boema.

Il Barletta Piano Festival è organizzato dagli Amici della Musica "Mauro Giuliani", presieduti da Francesco Caporale, con il sostegno del Ministero della Cultura, della Regione Puglia, del Comune di Barletta e di sponsor privati.

Per informazioni: 347 6194215.