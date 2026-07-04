Trani, al via il campus estivo del TAF Plus: mare, laboratori e inclusione per 47 ragazzi

TRANI - Ha preso il via a Trani il campus estivo promosso dal, un progetto dedicato a ragazzi con disabilità che, fino alla fine di agosto, coinvolgerà 47 partecipanti in un percorso di inclusione, socializzazione e benessere.

Per tre giorni alla settimana il lido Cala Mariposa ospiterà le attività del campus, trasformandosi in uno spazio pensato per favorire autonomia e relazioni. I ragazzi saranno seguiti da 17 educatori e da un'équipe di professionisti specializzati e prenderanno parte a balneazione, yoga, laboratori educativi e attività di gruppo.

L'iniziativa è frutto della collaborazione tra il Comune di Trani, il TAF Plus, il Gruppo Metropolis e il lido Cala Mariposa, che ha messo gratuitamente a disposizione la struttura.

«Abbiamo voluto offrire alle famiglie un'opportunità capace di rispondere alle esigenze dei loro figli e di valorizzarne le potenzialità», ha dichiarato Fabrizio Ferrante, consigliere comunale e referente del TAF. «Il TAF, nato nel 2019 e diventato TAF Plus due anni fa, ha ampliato il proprio raggio d'azione a tutte le disabilità. Il nostro obiettivo è costruire una comunità fondata sul rispetto e sulla valorizzazione delle unicità di ogni ragazzo».

Soddisfazione anche da parte di Luigi Paparella, presidente del Gruppo Metropolis, che ha sottolineato come il progetto rappresenti un esempio concreto di inclusione e collaborazione tra istituzioni, associazioni e realtà del territorio. «Con il Summer Camp la città di Trani conferma la propria attenzione alle pari opportunità, promuovendo un ambiente senza barriere, dove ogni persona può partecipare, divertirsi ed esprimere le proprie potenzialità».

Il campus estivo rappresenta uno dei principali progetti estivi del TAF Plus, offrendo ai ragazzi occasioni di crescita personale e alle famiglie un importante supporto durante i mesi estivi.