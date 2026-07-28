Basket femminile, Luigi 'Gigi' Delli Carri è il nuovo allenatore della De Florio Nuovi Orizzonti Taranto



L'esperto tecnico pugliese guiderà la formazione rossoblù nella storica stagione 2026/2027 in Serie B Nazionale femminile.





TARANTO - L'ASD De Florio Nuovi Orizzonti Taranto apre un nuovo capitolo della propria storia affidando la guida tecnica della prima squadra a Luigi "Gigi" Delli Carri. Sarà lui l'allenatore delle rossoblù nella stagione 2026/2027, la prima che vedrà il club tarantino protagonista nel campionato di Serie B Nazionale di basket femminile, traguardo conquistato dopo una storica promozione.





La società ha scelto un profilo di grande esperienza e competenza, individuando in Delli Carri il tecnico ideale per guidare un progetto ambizioso. Alle spalle del nuovo coach ci sono oltre trent'anni di pallacanestro vissuti da protagonista, prima come giocatore e successivamente come allenatore, sempre con risultati di rilievo.





Nel corso della sua carriera agonistica Delli Carri si è affermato come uno dei più prolifici realizzatori dei campionati italiani, indossando le maglie di numerose società. Terminata l'attività sul parquet, ha intrapreso con successo il percorso in panchina, distinguendosi per la capacità di trasmettere alle proprie squadre passione, mentalità vincente e attenzione alla crescita tecnica delle atlete.





Particolare importanza ha avuto il suo lavoro nei settori giovanili, dove ha contribuito alla formazione e alla valorizzazione di numerosi talenti. L'ultima esperienza sulla panchina della Juve Trani gli ha permesso di conquistare il campionato di Serie C femminile della Puglia e di consolidare la propria reputazione come allenatore capace di coniugare organizzazione, intensità e sviluppo del gruppo, sia dal punto di vista tecnico che umano.





Anche fuori dai campionati nazionali Delli Carri continua a rappresentare il basket italiano ad alti livelli. Solo poche settimane fa ha conquistato la medaglia d'oro ai Campionati Europei Maxibasket Over 55 disputati in Grecia con la Nazionale Italiana, confermando qualità tecniche, leadership e una straordinaria longevità sportiva.





L'arrivo del nuovo allenatore rappresenta un ulteriore tassello nel percorso di crescita della De Florio Nuovi Orizzonti Taranto. La società punta sulla sua esperienza nella pallacanestro femminile, sulle capacità di gestione del gruppo e sulla consolidata cultura del lavoro per affrontare con ambizione un campionato impegnativo come la Serie B Nazionale.





Con questa scelta il club rossoblù ribadisce la volontà di investire in un progetto costruito su programmazione, competenza e valorizzazione delle atlete, con l'obiettivo di consolidare la propria presenza nel panorama della pallacanestro femminile italiana e continuare a rappresentare con orgoglio la città di Taranto sui parquet di tutta la penisola.





La società ha infine rivolto un caloroso benvenuto a coach Luigi "Gigi" Delli Carri, augurandogli buon lavoro e una stagione ricca di soddisfazioni sportive alla guida della squadra rossoblù.