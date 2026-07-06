Beer and Food Festival San Severo: ufficiale la nuova edizione 2026

L'Associazione “San Severo Beer and Food Festival", con il patrocinio del Comune di San Severo e di concerto con Confcommercio San Severo, annuncia ufficialmente l’ottava edizione del San Severo Beer and Food Festival, in programma il 25, 26 e 27 settembre 2026.

Dopo il successo delle precedenti edizioni, la macchina organizzativa è già al lavoro per dare vita a un evento ancora più ricco, capace di coniugare gusto, intrattenimento, cultura e valorizzazione del territorio.

Per tre giorni il cuore di San Severo tornerà ad animarsi con birrifici artigianali, street food di qualità, area dedicata agli espositori, musica dal vivo, spettacoli, intrattenimento e numerose iniziative pensate per coinvolgere famiglie, giovani e visitatori provenienti da fuori città.

Il San Severo Beer and Food Festival si conferma un appuntamento capace di promuovere le eccellenze enogastronomiche locali, sostenere le attività del territorio e creare un'importante occasione di aggregazione e promozione della città di San Severo.

Nelle prossime settimane saranno svelati il programma completo, gli ospiti, i birrifici, gli espositori e, soprattutto, le aziende sponsor che hanno scelto di affiancare l'Associazione "San Severo Beer and Food Festival" nella realizzazione dell'edizione 2026. Un sostegno fondamentale che contribuisce alla crescita della manifestazione e alla valorizzazione del territorio.

«Il San Severo Beer and Food Festival non è soltanto una manifestazione enogastronomica, ma un progetto che cresce grazie alla collaborazione di tante persone, delle istituzioni e delle aziende che ogni anno decidono di sostenerci. A loro va il nostro primo ringraziamento. Siamo già al lavoro per regalare alla città un'edizione ancora più coinvolgente, ricca di qualità, divertimento e occasioni per valorizzare il territorio. Invitiamo tutti a seguirci: nelle prossime settimane sveleremo il programma e tutte le sorprese che abbiamo preparato», afferma la presidente dell’associazione Cinzia De Carlo.

Il conto alla rovescia è ufficialmente iniziato. Il San Severo Beer and Food Festival vi aspetta il 25, 26 e 27 settembre 2026.



