Bitonto, al via la quarta edizione di “SÌAMO TU – Teatro dell’Ulivo”: spettacoli e laboratori dedicati al Cantico delle Creature

BITONTO – Ha preso il via oggi a Bitonto la quarta edizione di, la rassegna teatrale estiva organizzata dacon il patrocinio del Comune di Bitonto e la collaborazione di numerose realtà del territorio. L'edizione 2026, intitolata, rende omaggio agli 800 anni dalla morte di, ispirandosi al Cantico delle Creature attraverso un percorso artistico dedicato al rapporto tra uomo, natura e comunità.

Il progetto, inserito nel cartellone di Bitonto Estate, coinvolge associazioni culturali, compagnie teatrali e operatori del sociale con spettacoli, laboratori e percorsi formativi che si svilupperanno fino al prossimo ottobre.

Si parte con un workshop di alta formazione

Ad aprire la rassegna è “Infinitamente piccolo”, workshop di alta formazione attoriale diretto da Serenella Di Michele in collaborazione con l'Istituto Italiano di Pedagogia Teatrale. Per cinque giorni venti giovani attori del territorio saranno impegnati in una residenza artistica al Teatro Comunale Tommaso Traetta, che si concluderà il 12 luglio con una restituzione pubblica alla Cittadella del Bambino.

«Abbiamo scelto di ispirarci al pensiero francescano in una chiave laica – spiega Cecilia Maggio di attoREmatto – costruendo un percorso che mette al centro le creature del mito, della storia, della letteratura e della contemporaneità».

Gli spettacoli in programma

Il cartellone proseguirà il 19 luglio con “Eco”, spettacolo scritto e diretto da Piergiorgio Meola e portato in scena da Okiko The Drama Company nell'atrio della scuola Don Milani.

Il 23 e 24 luglio sarà la volta di “Giullari all'Eco-Corte”, laboratorio artistico curato dalla Cooperativa Re.Ar.Tù e dedicato ai bambini, con attività incentrate sulla creatività e sull'educazione ambientale.

Il 29 luglio andrà in scena “La Voce di Gaia”, scritto e diretto da Cecilia Maggio e interpretato dai giovani di attoREmatto, mentre il 28 agosto è in programma “Paradiso, Purgatorio, In… forno”, un percorso esperienziale che unisce teatro, cultura e convivialità.

Il 4 settembre, alla Cittadella del Bambino, sarà rappresentato “Fra' Rock”, spettacolo diretto da Luigi De Biasi e prodotto da Garbo Teatrale, che propone una rilettura contemporanea della figura di San Francesco.

La rassegna si concluderà il 4 ottobre al Teatro Traetta con “Creature”, spettacolo diretto da Cecilia Maggio dedicato alle fragilità e alle possibilità di rinascita dell'uomo contemporaneo.

Un progetto di rete per la cultura

L'assessore alla Cultura Rocco Mangini ha sottolineato il valore della manifestazione, inserita nel programma di Bitonto Estate, evidenziando il sostegno dell'amministrazione comunale alle realtà culturali del territorio.

Partner della rassegna è anche Allianz Bitonto Toscano, che sostiene il progetto con l'obiettivo di promuovere iniziative culturali e formative rivolte ai giovani, favorendo esperienze artistiche capaci di valorizzare il teatro come strumento di crescita personale e sociale.