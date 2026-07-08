Calici e frequenze: Paololeo firma i brindisi di Crx Festival



L’appuntamento il 7 e 8 agosto alle Cave di Fantiano di Grottaglie (TA)





GROTTAGLIE (TA) - Cantine Paololeo sarà Official Wine Partner di CRX Festival, il progetto dedicato alla musica contemporanea e alla ricerca sonora in programma il 7 e 8 agosto alle Cave di Fantiano (Grottaglie). Una collaborazione che nasce dalla volontà di sostenere un’iniziativa capace di raccontare una Puglia al tempo stesso aperta al dialogo internazionale e profondamente legata al proprio territorio, gli stessi valori che da sempre guidano il percorso della cantina di San Donaci.





Giunto alla sua seconda edizione, CRX si è già affermato come uno degli appuntamenti più originali del panorama culturale del Sud Italia. Per due giorni, una vecchia cava di pietra si trasformerà in uno spazio di incontro tra musica contemporanea, elettronica, arti visive e sperimentazione sonora, accogliendo artisti provenienti da Europa, Asia e Americhe e un pubblico che sceglie la Puglia come destinazione non solo per il suo paesaggio, ma anche per la qualità della sua proposta culturale.





È in questa visione che si inserisce la collaborazione con Paololeo, azienda vitivinicola che da oltre trent’anni racconta la Puglia attraverso i suoi vini, valorizzando i vitigni autoctoni e un patrimonio agricolo che rappresenta una delle espressioni più autentiche dell’identità regionale. L’incontro tra Paololeo e CRX nasce da una semplice convinzione: il territorio si valorizza quando imprese, cultura e persone scelgono di crescere insieme. Da una parte una cantina che da cinque generazioni custodisce la grande tradizione enologica pugliese, dall’altra un festival che porta artisti e pubblico internazionale a vivere uno dei luoghi più affascinanti della regione.





Durante le due giornate di festival, una selezione di vini Paololeo accompagnerà i momenti di incontro e convivialità, offrendo ai visitatori un’esperienza che unisce muscia, paesaggio e cultura enogastronomica.





"Siamo nati e cresciuti a San Donaci, dove la terra non è soltanto lavoro ma parte della nostra identità. Ogni bottiglia che produciamo porta con sé parte di questa storia" afferma Paolo Leo, alla guida della cantina con la moglie Roberta e i quattro figli "Abbiamo scelto di sostenere CRX Festival perché dimostra che la Puglia può essere protagonista anche attraverso la cultura, la creatività e la capacità di attrarre persone da tutto il mondo. Siamo convinti che il futuro della nostra regione si costruisca mettendo in relazione ciò che sappiamo fare da sempre con nuove idee, nuovi linguaggi e nuove occasioni di incontro. Se un festival internazionale sceglie la nostra terra come luogo da vivere e raccontare noi vogliamo esserci, offrendo ciò che meglio conosciamo: il vino, l’espressione più vera della nostra Puglia".



