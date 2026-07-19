Bitonto Opera Festival, appuntamento con "Musica dal Cuore" tra classici e tradizione napoletana

BITONTO - Prosegue lacon un nuovo appuntamento dedicato alla grande musica., alle, presso ladi Bitonto (via Pasculli 11), andrà in scena il concerto, un percorso musicale che attraversa le più celebri arie della canzone classica e gli intramontabili capolavori della tradizione napoletana.

Protagonisti della serata saranno Giulia Maggio (soprano), Michele Antonetti (basso) ed Emanuele Petruzzella al pianoforte, componenti dell'ensemble vocale e strumentale del Bitonto Opera Festival.

L'ingresso al concerto è libero e gratuito.

Organizzato dall'associazione culturale La Macina APS, con il patrocinio del Comune di Bitonto e la direzione artistica del maestro Carlo Antonio De Lucia, il festival proseguirà martedì 21 luglio con una guida all'ascolto online dedicata al "Rigoletto" di Giuseppe Verdi.

Il momento più atteso della rassegna è in programma sabato 25 luglio, quando nel chiostro dell'Istituto Sacro Cuore sarà rappresentata l'opera integrale "Rigoletto", con la partecipazione di solisti, coro e orchestra.

I biglietti per lo spettacolo del 25 luglio sono disponibili su TicketOne al costo di 25 euro. Per informazioni e aggiornamenti è possibile consultare il sito ufficiale del festival e le pagine social del Bitonto Opera Festival e dell'associazione La Macina APS.



