Barletta Piano Festival, Alberto Nosé in concerto con un viaggio nel Romanticismo

BARLETTA - Prosegue ilcon uno degli appuntamenti più attesi della rassegna., alle, nel salone climatizzato dell', il pianistasarà protagonista della sezionecon un recital dedicato ai grandi capolavori della letteratura pianistica.

Il programma accompagnerà il pubblico in un percorso tra il lirismo di Chopin, il fascino di Skrjabin, il virtuosismo di Liszt e la modernità di Ravel, attraverso un repertorio che mette in risalto la straordinaria sensibilità interpretativa del pianista.

Considerato tra i più premiati interpreti della sua generazione, Nosé ha costruito una carriera internazionale esibendosi nelle più prestigiose sale da concerto del mondo, dalla Carnegie Hall di New York al Mozarteum di Salisburgo, fino alla Suntory Hall di Tokyo. Attualmente insegna pianoforte al Conservatorio di Verona ed è regolarmente invitato come docente in importanti istituzioni musicali internazionali.

La serata si aprirà con le Quattro Ballate di Fryderyk Chopin, seguite dal Valzer op. 38 di Aleksandr Skrjabin, dal Valse Impromptu e dal Mephisto Valzer n. 1 di Franz Liszt. A chiudere il concerto sarà La Valse di Maurice Ravel, capolavoro sospeso tra eleganza e tensione visionaria.

Il Barletta Piano Festival è organizzato dagli Amici della Musica "Mauro Giuliani", con il sostegno del Ministero della Cultura, della Regione Puglia e del Comune di Barletta.

Per informazioni: 347 6194215.