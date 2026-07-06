Il Libro Possibile 2026: a Polignano a Mare la XXV edizione del festival tra libri, piazze e “Discorso all’umanità”

POLIGNANO A MARE - Torna dal 8 all’11 luglio 2026 a Polignano a Mare la XXV edizione del Il Libro Possibile, uno dei principali appuntamenti culturali estivi italiani, con un programma che proseguirà poi a Vieste dal 21 al 25 luglio.

Dopo l’anteprima internazionale a Londra e l’evento inaugurale con Drusilla Foer a Vieste, il festival celebra i 25 anni riportando la cultura nelle piazze che ne hanno segnato la nascita.

Il tema: “Discorso all’umanità”

Il filo conduttore dell’edizione 2026 è “Discorso all’umanità”, ispirato al celebre monologo finale de Il grande dittatore di Charlie Chaplin. Un tema che attraversa tutti gli incontri e che punta su libertà, dignità e dialogo in un contesto globale segnato da guerre, crisi democratiche e trasformazioni tecnologiche.

All’interno di questo percorso si inserisce anche il progetto “Discorso alla Pace dal Mediterraneo al mondo”, con focus sui conflitti in corso e sulla questione israelo-palestinese attraverso testimonianze dirette.

Le piazze del festival

A Polignano a Mare gli eventi si svolgeranno in sette location simboliche:

piazza Aldo Moro, Lungomare Domenico Modugno (Largo Gelso), piazza dell’Orologio, Libro Possibile Caffè, Terrazza Santa Candida, Biblioteca di Comunità Raffaele Chiantera e Museo d’Arte Contemporanea Pino Pascali.

L’apertura sull’iconico Ponte di Lama Monachile

Il festival si apre mercoledì 8 luglio con una cerimonia sul Ponte borbonico di Lama Monachile, con l’Orchestra della Città Metropolitana di Bari e la giovane pianista Bianca Perrone, insignita dell’onorificenza di Alfiere della Repubblica.

Previsti i saluti istituzionali del presidente della Regione Puglia Antonio Decaro, dei sindaci metropolitani e della direttrice artistica Rosella Santoro.

Ospiti e incontri

Tra i protagonisti della prima serata:

Umberto Galimberti con una lectio su ragione e follia, la scrittrice Gabriella Genisi con il nuovo romanzo Come la rosa, e un confronto istituzionale con Antonio Decaro.

Ampio spazio anche a temi civili e giudiziari con Pietro Grasso e al dibattito sull’informazione con Massimo Giletti e Gian Marco Chiocci.

Previsti inoltre incontri su sport, economia, società e cultura pop con Ivan Zazzaroni, Federico Palmaroli (OSHO), Erri De Luca, Veronica De Romanis, Roberto Costantini e molti altri.

Cultura, musica e società

Il festival conferma la sua impostazione multidisciplinare, intrecciando letteratura, giornalismo, economia, scienza e spettacolo. Particolare attenzione è dedicata ai temi sociali, dai disturbi alimentari alla crisi del sistema educativo, fino ai cambiamenti del modello familiare e ai conflitti internazionali.

Una piazza globale della cultura

Con oltre 300 ospiti e centinaia di eventi, Il Libro Possibile 2026 si conferma un grande laboratorio culturale diffuso tra Polignano a Mare e Vieste, capace di trasformare le piazze pugliesi in spazi di dibattito internazionale.

Informazioni e programma aggiornato sono disponibili su Il Libro Possibile.