'Panorama Festival 2026', un grande evento che genera economia per il Salento



Panorama Festival costruisce un modello in cui musica, turismo, impresa e responsabilità sociale sono elementi di una stessa visione. Un festival che porta pubblico nel Salento, ma soprattutto porta il Salento dentro una rete internazionale di cultura, economia e futuro. Dopo il 98% di occupazione ricettiva registrato nel 2025, il festival rafforza il proprio ruolo di volano economico per il territorio.





Un grande festival non si misura soltanto dal palco, dalla line up o dal numero di spettatori. Si misura anche da ciò che lascia al territorio: camere occupate, ristoranti pieni, servizi attivati, imprese coinvolte, professionalità messe al lavoro, nuove relazioni tra cultura, turismo ed economia. È in questa prospettiva che Panorama Festival si prepara all’edizione 2026, confermando il proprio ruolo di volano per il Salento, la Puglia e più in generale il Mezzogiorno.





In programma dal 14 al 16 agosto 2026 alle Cave del Duca di Lecce, Panorama Festival è oggi uno degli eventi di musica elettronica più riconosciuti in Europa. Ma la sua crescita racconta anche un altro dato: la capacità di un festival nato nel Sud Italia di generare valore economico diffuso, coinvolgendo imprese locali, operatori turistici, strutture ricettive, ristorazione, mobilità, servizi tecnici e professionalità dello spettacolo.





L’edizione 2025 ha registrato oltre 50.000 presenze complessive e pubblico proveniente da più di 40 Paesi. Secondo l’analisi sull’impatto economico dell’evento, durante il periodo del festival il territorio ha raggiunto circa il 98% di occupazione delle strutture ricettive, confermando Panorama come uno dei momenti di maggiore attrattività dell’estate salentina. Un risultato che produce effetti diretti e indiretti sulla filiera dell’accoglienza: hotel, B&B, masserie, case vacanza, ristoranti, stabilimenti balneari, servizi di transfer, noleggi, trasporti e attività esperienziali.





L’impatto non riguarda solo la domanda turistica, ma anche la produzione stessa dell’evento. L’analisi SROI relativa all’edizione 2025 evidenzia il coinvolgimento di oltre 40 aziende pugliesi nella realizzazione del festival, con ricadute su produzione tecnica, allestimenti, comunicazione, logistica, sicurezza, mobilità e servizi. Tra gli input economici principali figurano 1,2 milioni di euro destinati agli artisti, 350.000 euro per la produzione tecnica e 200.000 euro per marketing e comunicazione, oltre all’attivazione di centinaia di addetti tra staff, sicurezza, accoglienza e servizi operativi.





Ogni anno Panorama Festival coinvolge oltre 500 persone tra staff e volontari, contribuendo allo sviluppo di competenze nel settore degli eventi, dello spettacolo dal vivo e dell’hospitality. In questo senso, il festival non rappresenta soltanto un appuntamento culturale, ma anche una piattaforma professionale che permette al territorio di misurarsi con standard organizzativi internazionali.





Per il 2026, l’obiettivo è rafforzare ulteriormente la “macchina” economica che ruota attorno all’evento. La piattaforma hotel integrata con il sito ufficiale del festival permette ai visitatori di prenotare soggiorni in modo diretto, favorendo la distribuzione dei flussi verso strutture ricettive del territorio. Sul fronte della mobilità, il festival prevede navette ufficiali da e per l’area evento, servizi di prenotazione e car pooling e parcheggi dedicati nelle aree limitrofe alla venue.





Panorama Festival ha dunque sviluppato un modello che consente di generare valore lungo tutta la filiera turistica, intercettando sia il pubblico giovane e internazionale sia visitatori con maggiore capacità di spesa e permanenza più lunga. Il risultato è un ecosistema che mette in relazione festival, operatori economici, istituzioni, imprese culturali e comunità locali.



