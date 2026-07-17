Caloma Festival 2026, arte, teatro e musica per intrecciare comunità e memoria: il 25 e 26 luglio torna la terza edizione



UGGIANO LA CHIESA (LE) – Due giornate dedicate all'arte contemporanea, al teatro, alla musica e alla valorizzazione del territorio. Il 25 e 26 luglio torna Caloma Festival, giunto alla sua terza edizione, con un ricco programma che unirà il Bosco della Fondazione Le Costantine e il borgo di Casamassella, frazione di Uggiano la Chiesa conosciuta come il Borgo delle Tessitrici. ) – Due giornate dedicate all'arte contemporanea, al teatro, alla musica e alla valorizzazione del territorio. Il 25 e 26 luglio torna Caloma Festival, giunto alla sua terza edizione, con un ricco programma che unirà il Bosco della Fondazione Le Costantine e il borgo di Casamassella, frazione di Uggiano la Chiesa conosciuta come il Borgo delle Tessitrici.





Ideato e diretto da Katia Manca e Francesca Guida, il festival rappresenta la naturale prosecuzione del progetto "Casamassella – Borgo delle Tessitrici", finanziato dal Ministero della Cultura attraverso il PNRR. Il filo conduttore dell'edizione 2026 sarà proprio quello del legame: un intreccio simbolico tra persone, memoria, paesaggio e identità collettiva, ispirato alla "caloma", l'antica zattera utilizzata nella pesca.





La manifestazione trasformerà il territorio in un grande percorso culturale fatto di installazioni artistiche, performance, spettacoli teatrali, musica dal vivo e opere site-specific. Il Bosco delle Costantine diventerà un vero e proprio archivio vivente, capace di raccontare storie attraverso l'arte contemporanea con le opere di numerosi artisti, tra cui Elena Bellantoni, Giulio Bensasson, Claudia Losi, Lucia Veronesi, Alice Padovani, Nico Angiuli e molti altri.





La prima giornata, sabato 25 luglio, sarà animata anche da spettacoli teatrali dedicati a grandi e piccoli, performance artistiche e concerti. In chiusura saliranno sul palco Oh Petroleum e Carolina Bubbico con il suo Vocàlia Tour, un progetto musicale che intreccia lingue, culture e sonorità in una dimensione corale.





Domenica 26 luglio il festival si sposterà nel cuore di Casamassella, dove piazze, corti e la nuova Casa delle Culture del Mediterraneo ospiteranno installazioni permanenti, narrazioni visive, teatro, performance partecipative e nuove produzioni artistiche dedicate alla memoria del territorio e alle relazioni tra le persone.





Tra gli appuntamenti più significativi spicca "Come Unità" dell'artista Guendalina Salini, un'opera partecipata che coinvolgerà tredici donne della comunità nella realizzazione di una grande rete multicolore, simbolo dei legami che tengono unita una comunità.





La serata conclusiva sarà affidata alla musica popolare e contemporanea con i concerti di Mascarimirì, Enzo Petrachi e Fitness Forever, mentre a mezzanotte l'Extra Festival chiuderà la manifestazione con il dj set di Ciaman e Torotom.





Ad accompagnare l'intero evento ci saranno anche mercato agricolo a chilometro zero, artigianato locale, street food e birre artigianali, per un'esperienza che unisce cultura, tradizioni e convivialità.





Con la sua terza edizione, Caloma Festival si conferma uno degli appuntamenti culturali più significativi dell'estate salentina, capace di valorizzare il patrimonio materiale e immateriale del territorio attraverso il dialogo tra arte contemporanea, comunità e memoria condivisa.