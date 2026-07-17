Consapi Group presenta LEVEL UP 2026 – Consapi Annual Summit: 'People. Vision. Future'



Il 23 luglio a Palo del Colle l'evento annuale dedicato a persone, innovazione e futuro nella Pubblica Amministrazione





Un appuntamento per celebrare i risultati raggiunti, condividere la visione strategica dell'azienda ed aprire una finestra sul futuro. È questo lo spirito di LEVEL UP 2026 – Consapi Annual Summit, l'evento annuale organizzato da Consapi Group S.r.l., in programma il prossimo 23 luglio 2026 nella prestigiosa location di Regina Bona Sforza – Eventi & Ricevimenti a Palo del Colle (BA).





L'edizione 2026 sarà dedicata al tema "People. Vision. Future.", un filo conduttore che mette al centro il valore delle persone, la forza delle relazioni e la capacità di costruire insieme nuovi percorsi di crescita. L'Annual Summit rappresenta un momento di incontro e confronto con partner, docenti, collaboratori e stakeholder che, negli anni, hanno contribuito allo sviluppo di Consapi Group condividendone valori, obiettivi e visione.





La serata prenderà il via alle ore 18 con l'apertura del desk e l'accoglienza degli ospiti. Alle 18.30 inizierà il Summit con una serie di speech che vedranno gli interventi di autorevoli volti della Pubblica Amministrazione che racconteranno gli obiettivi raggiunti con Consapi, come il progetto Puglia-Ai realizzato in collaborazione con la Regione Puglia: connubio perfetto è stata la formazione applicata direttamente ai sistemi di intelligenza artificiale, durante i quali saranno presentati i principali traguardi raggiunti dall'azienda, le nuove progettualità e le strategie di sviluppo che guideranno Consapi Group nei prossimi anni. Ad intervenire, nello specifico, saranno Sapia Pugliese (CEO e Founder di Consapi), Marco Opipari (direttore I-Crea Academy di Milano), Paolo Landi (responsabile sviluppo commerciale Consapi), Alessandra Savino (Ufficio stampa ed event manager Consapi), Salvio Barretta (psicologo, counsellor, consulente aziendale, formatore), oltre ad un referente della Regione Puglia e di LaboratorioCom (agenzia che cura la comunicazione di Consapi). A partire dalle 20 spazio all'aperitivo, occasione dedicata al networking, allo scambio di idee e al consolidamento delle relazioni professionali.





«LEVEL UP è molto più di un appuntamento aziendale: rappresenta il momento in cui ci fermiamo a riflettere sul percorso compiuto e, soprattutto, guardiamo avanti, con tutte quelle persone che hanno reso possibile la nostra crescita. Il tema "People. Vision. Future." racconta perfettamente ciò che siamo oggi: un'organizzazione che investe nelle competenze e nella formazione continua, costruisce relazioni solide e affronta con entusiasmo le sfide del cambiamento. Ringraziare partner, docenti, collaboratori e clienti significa riconoscere il valore di una comunità professionale che continua a generare innovazione e risultati con importanti ricadute sulla comunità tutta. Il futuro di Consapi Group nasce proprio dal valore che genera valore, competenza che genera competenza », dichiara Sapia Pugliese, CEO e Founder di Consapi Group.





In un contesto normativo sempre più articolato e in continua evoluzione, Consapi Group S.r.l. si conferma un punto di riferimento per Pubbliche Amministrazioni e imprese che necessitano di un supporto specialistico nella gestione delle gare e degli appalti pubblici. L'azienda affianca quotidianamente gli enti pubblici lungo l'intero ciclo di vita delle procedure di affidamento, dalla progettazione del quadro economico e del piano economico-finanziario alla predisposizione della documentazione di gara, fino alla gestione delle piattaforme telematiche, alla verifica dei requisiti, all'aggiudicazione e alla stipula del contratto. Accanto alla consulenza, Consapi Group ha sviluppato una consolidata attività di formazione specialistica attraverso anche i corsi accreditati dalla Scuola Nazionale dell'Amministrazione (SNA), progettati sulle esigenze delle amministrazioni e realizzati sia in presenza che a distanza, con un approccio fortemente pratico integrato alla teoria.





L'identità dell'azienda si fonda su valori quali semplificazione, competenza, qualità, affidabilità, trasparenza e affiancamento costante. Abilitata al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) e operativa sulle principali piattaforme di e-procurement nazionali e regionali, tra cui EmPULIA, STELLA e SATER, Consapi Group dispone inoltre di certificazioni che attestano il proprio impegno verso la qualità organizzativa, la formazione qualificata e la promozione della parità di genere.





Nel corso degli anni ha supportato numerose amministrazioni pubbliche e organizzazioni, tra cui Regione Puglia, Città Metropolitana di Milano, Città Metropolitana di Bari, ASL Napoli 1 Centro, AReSS Puglia, AFOL Metropolitana Milano, Fondazione ITS I-CREA Academy di Milano e numerosi Comuni italiani. Con un costante investimento nell'innovazione, nelle competenze e nell'aggiornamento professionale, Consapi Group continua a contribuire allo sviluppo di una Pubblica Amministrazione sempre più efficiente, trasparente e orientata alla creazione di valore per i territori.