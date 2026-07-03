Castro, torna la Festa della Cozza Castrense: tre giorni tra musica, gastronomia e tradizione

– Cresce e si consolida la, giunta alla, che quest’anno si svolgerà per la prima volta su, dal, nell’area parcheggio Marevivo a Castro Marina.

L’evento, ormai diventato uno degli appuntamenti più attesi dell’estate salentina, punta a valorizzare la tradizione marinara locale e uno dei prodotti simbolo del territorio: la cozza castrense. L’iniziativa è organizzata da Marevivo S.r.l. insieme alla Cooperativa di Pescatori La Castrense, che hanno scelto di ampliare il programma sulla scia della crescente partecipazione di pubblico e turisti registrata nelle precedenti edizioni.

«La crescita della manifestazione rappresenta per noi un orgoglio ma anche una responsabilità», ha dichiarato Vincenzo Ciullo, CEO di Marevivo S.r.l. e presidente della cooperativa dei pescatori, sottolineando come la festa sia nata con l’obiettivo di promuovere identità, cultura e filiera del mare di Castro.

Il programma musicale

Tre serate con proposte artistiche differenti:

Venerdì 10 luglio: apertura con Alta Frequenza e Ciccio Riccio, tra musica live e diretta radiofonica

Sabato 11 luglio: concerto degli Après La Classe, storica band salentina

Domenica 12 luglio: spettacolo “Fiori d’Ulivo”, performance di teatro-danza diretta da Pamela Blasi, e concerto di Consuelo Alfieri, con una rilettura contemporanea della tradizione musicale salentina

Gastronomia e novità

Accanto ai piatti simbolo della manifestazione – come cozze crude, pasta con cozze, impepata e cozze pastellate – il pubblico troverà un’offerta ampliata che include insalata di mare, frittura di calamari, ostriche locali e nuove proposte come gamberoni pastellati e un burger di pesce.

Prevista anche un’area dedicata ai bambini, pensata per rendere l’evento sempre più familiare e inclusivo.

Un evento identitario per il territorio

La festa si svolgerà ogni sera dalle 19:00 alle 00:30, con ingresso gratuito, e sarà accompagnata da servizi navetta e parcheggi dedicati per agevolare l’afflusso dei visitatori.

Gli organizzatori puntano a rafforzare il ruolo della manifestazione come appuntamento stabile dell’estate salentina, capace di unire enogastronomia, musica e valorizzazione delle tradizioni locali.