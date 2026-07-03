'Oscar del Libro 2026': tra gli ospiti anche Rajae Bezzaz

Domenica 5 luglio, alle ore 20, nella splendida cornice di Piazza Benedetto XIII a Gravina, condurrà insieme a Manila Gorio, direttrice editoriale di Political TV , l’incontro che avrà come ospite d’onore Riccardo Scamarcio, attore e produttore pugliese che negli ultimi anni ha consolidato una carriera capace di spaziare dal cinema d’autore alle grandi produzioni internazionali. L’evento si rivolge agli appassionati di cinema, letteratura e cultura, confermando la vocazione dell’Oscar del Libro a creare occasioni di confronto tra personalità di rilievo e cittadini, valorizzando al tempo stesso alcuni dei luoghi più suggestivi della Puglia.

Lunedì 6 luglio, Bezzaz presenterà, invece, il suo libro “L’Araba Felice – la vita svelata di una musulmana poco ortodossa” (Cairo) dove racconta con ironia e sagacia, il suo personale punto di vista sull’essere una donna ai confini di due mondi e culture, imparando a convivere in bilico, a fare l’equilibrista tra realtà che sono diverse, ma hanno anche tanto in comune. Si parlerà anche di “Otto, radici nel deserto” (La Memoria del Mondo), graphic novel della quale è coautrice insieme a Emanuele Leone. Si tratta di un progetto che fonde racconto per immagini, giornalismo, testimonianza e musica. Un’esperienza narrativa immersiva e contemporanea con l’intento di mostrare e raccontare l’altra faccia del Medio Oriente: quella fatta di persone, memoria, tradizioni e speranze. L’appuntamento è alle ore 20, in Piazza San Francesco ad Apricena.

Entrambi gli eventi sono ad ingresso libero.