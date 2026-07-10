Cavallino, 'Miraj' in scena per il Festival NAT- Nature Arts Technologies



Il suggestivo ex Convento dei Padri Domenicani di Cavallino ospita la performance finale della residenza artistica tenuta dalla compagnia romana Dynamis, ispirata al celebre testo persiano “Il verbo degli uccelli”. Domenica 12 luglio, ore 21 ex Convento dei Padri Domenicani, Cavallino





CAVALLINO (LE) - Domenica 12 luglio, alle 21, nell’ ex Convento dei Padri Domenicani a Cavallino va in scena “Miraj” della compagnia Dynamis. L’appuntamento fa parte della programmazione del Festival NAT- Nature Arts Technologies (Non indifferente è la natura), curato e ideato da Astràgali Teatro in collaborazione con l’International Theatre Institute Italia – UNESCO. “Miraj”, tratta dal celebre testo iniziatico “Il Verbo degli uccelli” di Fadir Ad-Din Attar, è la performance finale della residenza artistica tenuta a Lecce dalla compagnia teatrale romana nel mese di luglio e sviluppata su testi sapienziali della letteratura mistica Sufi e Persiana.





Dynamis da un anno concentra la sua ricerca sullo studio dei poemi allegorici, semi-allegorici o favolistici della grande tradizione della Persia. Nella scena di “Miraj” si muovono Marta Vitalini, attrice Dynamis, Ludovica Manzo, performer e vocalist, e Filippo Lilli, compositore e sound designer, mediatori di uno spazio segreto e custodi accompagnatori del Miraj, dall’arabo “ascensione", "scala" o "strumento per salire", e guide del viaggio notturno che è proposto al pubblico. Il lavoro intreccia il linguaggio performativo e narrativo con quello musicale, ricercando un’apertura a una dimensione immersiva dell’ascolto e dell’esperienza teatrale. La ricerca supera gli ambiti diversi per esplorare una condizione performativa di tempo sospeso, di sfinimento del suono, della parola e dei corpi. Nel viaggio iniziatico il pubblico è invitato a restare in questa sospensione e attraversare la dimensione originaria che dal buio più profondo fa emergere la luce portatrice di visioni. La musica diviene lingua madre, evocatrice di immagini e dei mondi narrativi, la scena teatrale coinvolge gli stessi musicisti attori presenti nella dimensione scenica, ed è linguaggio guida dell’opera.





Dynamis è un gruppo dedicato al teatro e alle arti performative con base a Roma. Da un decennio connette le sue attività con diversi spazi culturali, sviluppando un interesse multidisciplinare nella ricerca. I progetti intrecciano la ricerca teatrale con diverse discipline come la filosofia, la scienza e le arti visive, connettendo il “nuovo” alla Tradizione teatrale.





Dymamis è in Residenza presso Astràgali Teatro per “Caleidoscopi”, il progetto di Residenze Artistiche di Astràgali Teatro sostenuto da “Residenze per Artisti nei territori” edizione 2025-2027 del Ministero della Cultura e dalla Regione Puglia.





NAT- Nature Arts Technologies Festival è un progetto di Astràgali Teatro sostenuto dalla Regione Puglia (finanziato con risorse del Fondo di Rotazione POC Puglia 2021-2027 - Linea d’intervento 06.02 “Interventi di valorizzazione del ruolo della cultura nell’inclusione e innovazione sociale") e dal FSNV del Ministero della Cultura (D.M. 23.12.2024, n. 463 Art. 13 c.2). La rassegna è organizzata con la collaborazione dell’International Theatre Institute Italia, del Museo Diffuso di Cavallino, della Riserva Naturale e Oasi WWF Le Cesine, del Comune di Cavallino e dei Missionari Comboniani di Cavallino.



