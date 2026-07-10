Matino, scontro tra auto e Ape sulla provinciale 262: muore il conducente del mezzo a tre ruote
Per cause ancora in corso di accertamento, un’automobile e una moto Ape si sono scontrate. L’impatto è stato violentissimo e il conducente del mezzo a tre ruote è rimasto incastrato tra le lamiere.
Sul posto sono immediatamente intervenuti i sanitari del 118, ma per la vittima non c’è stato nulla da fare. I soccorritori hanno potuto soltanto constatarne il decesso.
Presenti anche gli agenti della polizia locale e i carabinieri di Matino, impegnati nei rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente e chiarire le cause che hanno portato allo schianto.
La strada è stata interessata dalle operazioni di soccorso e dagli accertamenti delle forze dell’ordine.
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