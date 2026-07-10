Matino, scontro tra auto e Ape sulla provinciale 262: muore il conducente del mezzo a tre ruote

MATINO - Tragedia questa mattina sulle strade del Salento. Un uomo ha perso la vita in un grave incidente stradale avvenuto lungo la strada provinciale 262, nel territorio di Matino.Per cause ancora in corso di accertamento, un’automobile e una moto Ape si sono scontrate. L’impatto è stato violentissimo e il conducente del mezzo a tre ruote è rimasto incastrato tra le lamiere.Sul posto sono immediatamente intervenuti i sanitari del 118, ma per la vittima non c’è stato nulla da fare. I soccorritori hanno potuto soltanto constatarne il decesso.Presenti anche gli agenti della polizia locale e i carabinieri di Matino, impegnati nei rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente e chiarire le cause che hanno portato allo schianto.La strada è stata interessata dalle operazioni di soccorso e dagli accertamenti delle forze dell’ordine.