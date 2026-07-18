Cisternino, inaugurata la 28ª edizione del Festival Internazionale Bande Musicali 'Valle d’Itria'



Ieri la Città ha accolto bande e majorettes da tutta Europa. Pannofino ha celebrato i 200 anni dalla nascita di Collodi recitando in esclusiva “Pinocchio”. Stasera concertone delle bande ospiti e domani street parade e show di Rocco Papaleo.





CISTERNINO (BR) - Con il Prologue di giovedì dedicato alla Junior Band AMC e l’Orchestra di Fiati "Vitino Zizzi" di Cisternino, rispettivamente dirette dai maestri Angelo Semeraro e Donato Semeraro, ne "Il Giro del mondo in 80 giorni si è ufficialmente aperto il 28° Festival Bande Internazionali “Valle d’Itria”. Ad accompagnare le formazioni cistranesi la voce narrante dell’attore Giuseppe Ciciriello e la presenza dei ballerini professionisti Alessio Sautto e Arianna Soleti, cistranese ormai impegnata con la danza in tutto il mondo. Alla giornata inaugurale del Festival, dedicata alla celebrazione dei talenti locali, hanno contribuito anche i Plumis Albis, musici de La scamiciata fasanese che hanno sfilato per le vie del centro nella serata di giovedì.





Ieri sera Cisternino ha accolto le Bande ospiti del Festival: la Banda Musicale Ittirese (Sardegna), i Randelijk Onverantwoord (Paesi Bassi), le Mölndal Drill e Göteborg DrumKorpen (Svezia), l’Associazione bandistica "XX Giugno 1950" (Sicilia), la Banda de Música da Sociedade Filarmonica Vizelense (Portogallo), il Corpo bandistico cittadino di Polverigi (Marche) tutte accompagnate da un personaggio della Banda di Minnie e Topolino. Subito dopo, nel cuore del borgo più bello d’Italia, è andato in scena lo spettacolo "Pinocchio, storia di un burattino", interpretato in esclusiva al Festival dal celebre attore e doppiatore Francesco Pannofino, accompagnato dalla musica eseguita dal vivo dall’Orchestra di Fiati "Vitino Zizzi", diretta dal M° Donato Semeraro, per incantare grandi e piccini.





I primi due giorni hanno introdotto il pubblico del Festival nella tematica scelta dall’organizzazione per l’edizione 2026: le fiabe. Ieri con Pinocchio, che ha omaggiato il bicentenario dalla nascita di Carlo Collodi, e questa sera con il concertone a cura di majorettes e bande ospiti da Marche, Sicilia, Sardegna, Portogallo, Svezia e Paesi Bassi in piazza Garibaldi alle 20:30.





Domenica sera la musica dell’Orchestra cistranese, in organico ridotto e diretta dal M° Donato Semeraro, tornerà ad incontrare la parola con “Perdere tempo mi viene facile”. L’unico bis fuori dai teatri dello spettacolo di Rocco Papaleo in cui comicità, poesia, racconto e musica si intrecciano e coesistono in un equilibrio naturale. La musica sarà accompagnatrice di ogni passaggio scenico, diventando presenza narrativa, atmosfera e dialogo continuo con la parola. Papaleo sarà accompagnato sul palco da Arturo Valiante al pianoforte, Guerino Rondolone al basso, Davide Saverese alla batteria e Francesco Accardo alla chitarra, per concludere “in compagnia” di un organico ridotto della locale Orchestra di Fiati.





Un festival che per quattro giorni sta trasformando Cisternino in capitale di musica bandistica da tutta Europa, dove la fiaba è al centro anche grazie alle installazioni di Maraviglia di Puglia.





Appuntamento questa sera e domani per gli ultimi due giorni del 28° Festival Internazionale Bande Musicali “Valle d’Itria”.





Il Festival è organizzato dall’Associazione Musicale “Città di Cisternino” APS, con la Direzione Artistica del M° Donato Semeraro, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Cisternino, con il patrocinio della Regione Puglia ed il sostegno di Intesa Sanpaolo, main partener della kermesse.



