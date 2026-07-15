"Concerto del Mediterraneo" il 16 luglio il Festival della Valle d'Itria a Locorotondo con gli artisti dell'Acc. del Belcanto "Rodolfo Celletti"



Concerto del Mediterraneo al Festival della Valle d’Itria. Il 16 luglio al Leonardo Trulli Resort di Locorotondo le giovani voci dell’Accademia del Belcanto “Rodolfo Celletti” in arie e duetti dell’opera francese dell’Ottocento, con un omaggio alla Carmen di Bizet





Avvolto da una lussureggiante campagna, poco distante da Locorotondo, sorge il piccolo e raffinato Leonardo Trulli Resort. Una cornice di autentica bellezza e ospitalità che accoglie il Concerto del Mediterraneo del Festival della Valle d’Itria giovedì 16 luglio (ore 21). Protagonisti alcuni giovani artisti della scena internazionale, che si stanno perfezionando all’Accademia del Belcanto “Rodolfo Celletti” di Martina Franca: sono il soprano Cecilia Taliano Grasso, il tenore cinese Haotian Ma e i pianisti Elisea Perini e Luca Sartori.





Il concerto sarà un itinerario tra le pagine più conosciute del grande melodramma francese dell’Ottocento, attraverso una selezione di arie e duetti che raccontano passioni e conflitti dei personaggi d’opera, in una continua alternanza fra slancio lirico e tensione drammatica.





L’apertura sarà su Georges Bizet, autore che, in meno di vent’anni di carriera, si è misurato in tutti i generi musicali – sinfonie, pezzi per pianoforte, cantate, opere liriche, mélodies – e che quest’anno il Festival celebra allestendo per la prima volta al mondo la versione originale della sua celeberrima Carmen. E proprio dalla sua opera più famosa, si ascolterà l’aria La fleur que tu m'avais jetée, in cui Don José rivela tutta la sua passione per Carmen, la preghiera di Micaëla Je dis que rien ne m'épouvante, fino al duetto Parle-moi de ma mère!.





Accanto a Bizet trovano spazio le pagine di Jules Massenet, fra cui il lirismo intenso di Pourquoi me réveiller dal Werther e altre arie. Il programma si arricchisce inoltre con Sombre forêt, dal Guillaume Tell di Gioachino Rossini e tre momenti tratti da Roméo et Juliette di Charles Gounod: le due arie Amour, ranime mon courage e Ah! lève-toi soleil e il duetto Ange adorable. Da queste liriche prende vita una delle più celebri storie d’amore della letteratura, trasformata da Gounod in un’opera di grande eleganza.





Biglietti: 15 euro posto unico, riduzioni per Senior, under 30 e under 18.

biglietteria@festivaldellavalleditria.it Vendita on line su vivaticket.com e presso la biglietteria del Festival a Martina Franca (piazza XX Settembre 5B, aperta tutti i giorni dalle ore 10 alle 13 e dalle ore 17 alle 21). Info: tel. +39 080 4805100, info@festivaldellavalleditria.it