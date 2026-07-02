'2° Edizione Iconic Fashion Flow 2026', a Lecce la moda diventa spettacolo



Il 25 luglio l’Ex Convento dei Teatini ospita uno degli eventi più prestigiosi dell’estate pugliese





LECCE – Lecce si prepara ad accendere i riflettori su una serata destinata a lasciare il segno, un appuntamento che celebra il talento, promuove il territorio e dimostra come la moda possa diventare un efficace strumento di valorizzazione culturale e turistica.





La moda incontra l’arte, la musica dialoga con la storia e il talento diventa protagonista in una delle location più affascinanti del patrimonio barocco italiano.





Sabato 25 luglio 2026, alle ore 20:00, l’Ex Convento dei Teatini farà da cornice alla seconda edizione di Iconic Fashion Flow, manifestazione che, dopo il successo della prima edizione, si conferma tra gli appuntamenti più prestigiosi e attesi dell’estate pugliese.





Realizzato con il patrocinio del Comune di Lecce, l’evento supera il concetto tradizionale di sfilata, trasformandosi in un’esperienza immersiva in cui moda, arte, musica e spettacolo si fondono in un racconto capace di emozionare il pubblico.





Ideato e organizzato da Christian Schirone e Giuseppe Schirone, Iconic Fashion Flow nasce con l’obiettivo di valorizzare stilisti affermati, professionisti del settore e nuovi talenti, offrendo loro una passerella esclusiva all’interno di uno dei luoghi simbolo della città.





Sfileranno le collezioni di designer provenienti da diverse realtà del panorama nazionale e internazionale: Maria Carone, Marisol Mentor, Esperança Conceição Mateus, Carmela Luciani, Kathy Connolly, Pina Grasso, Sandra Luffarelli, Galleria Graffiti, Ismaila Jallow, Bérés Géza & Mattiassich Zsuzsanna, Antonia Appice, Giovanni Maffei, Gruppo Dandy Junior & Senior e Ioana Bogdan. Collezioni differenti per stile, ricerca e identità che offriranno al pubblico uno spettacolo ricco di creatività, eleganza e contaminazioni artistiche.





L’edizione 2026 si arricchisce inoltre della collaborazione ufficiale con Peacock Models Management, che porterà in passerella i propri modelli contribuendo, con professionalità ed esperienza, all’elevato livello qualitativo della manifestazione. Ad arricchire la serata saranno performance artistiche, musica dal vivo e momenti di spettacolo che accompagneranno le sfilate. Le suggestive note di sax e violini dialogheranno con l’architettura dell’Ex Convento dei Teatini, creando un’atmosfera raffinata e coinvolgente.





Il comparto artistico sarà coordinato da un team di professionisti di consolidata esperienza: Malou Pouralan, coordinatrice delle Baby Models; Sarajo Mariotti, coreografa dell’evento; Selenia Erye, giornalista e responsabile della comunicazione e dell’ufficio stampa; Fabrizio Ferrante, videomaker ufficiale; Alessio Di Pinto, fotografo ufficiale della manifestazione.





Partner dell’evento saranno Yves Segal Bari, che curerà il make-up delle modelle, e Charm Hair School Corato, responsabile degli hairstyle che accompagneranno le collezioni in passerella.





A condurre la serata saranno Betta De Venere e Rebecca Lynn, che accompagneranno il pubblico attraverso i diversi momenti dello spettacolo. Ospiti speciali saranno Aldo Farinola e Luca Fiocca, protagonisti di una serata che unirà moda, cultura e intrattenimento. L’evento sarà inoltre raccontato dalle telecamere di Political TV, media partner della manifestazione.





La presenza delle istituzioni, a partire dal patrocinio del Comune di Lecce, conferma il valore culturale dell’iniziativa, che punta a promuovere il territorio attraverso la moda, valorizzando il patrimonio storico e artistico della città e proiettandolo in una dimensione internazionale.





Anche quest’anno grande spazio sarà dedicato alla solidarietà. Iconic Fashion Flow rinnova infatti il proprio impegno sociale sostenendo associazioni attive sul territorio: una parte del ricavato della manifestazione sarà devoluta in beneficenza, affinché la bellezza della moda possa tradursi in un concreto gesto di aiuto verso chi vive situazioni di difficoltà.





Iconic Fashion Flow si conferma così molto più di un evento fashion: è un luogo d’incontro tra culture, linguaggi artistici e professionalità diverse, capace di raccontare l’evoluzione della moda contemporanea guardando al futuro.





Come afferma il giovane organizzatore Christian Schirone: «Iconic Fashion Flow nasce dal desiderio di creare un evento che non sia soltanto una sfilata, ma un’esperienza capace di mettere in dialogo moda, arte e territorio. Ricevere il patrocinio del Comune di Lecce rappresenta un riconoscimento importante e uno stimolo a continuare a investire nella valorizzazione dei talenti e della nostra città».





A lui si uniscono le parole dell’organizzatore Giuseppe Schirone: «Desideriamo esprimere la nostra più sincera gratitudine al Sindaco Adriana Poli Bortone e a tutta la Giunta Comunale di Lecce per la disponibilità dimostrata e per aver creduto fin da subito nel nostro progetto. Il patrocinio rappresenta un importante attestato di fiducia e conferma l’attenzione dell’Amministrazione verso iniziative che valorizzano il territorio, promuovono il talento e contribuiscono a rafforzare il ruolo di Lecce nel panorama della moda, della cultura e dei grandi eventi».





Dove la storia incontra l’eleganza, nasce il futuro della moda.





Appuntamento sabato 25 luglio 2026, ore 20:00,

Ex Convento dei Teatini – Lecce.