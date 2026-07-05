Concerto di Geolier a Bari, lunghe code e disagi ai cancelli: proteste del pubblico

BARI - Doveva essere uno degli appuntamenti più attesi dell'estate barese, ma il concerto di Geolier, andato in scena sabato 4 luglio all'Arena del Levante nell'ambito dell'Oversound Music Festival, è stato accompagnato da forti disagi all'ingresso della struttura.

Secondo numerose testimonianze e segnalazioni pubblicate sui social, migliaia di spettatori sarebbero rimasti in coda ai cancelli anche dopo l'inizio dello spettacolo, con lunghe attese che avrebbero generato momenti di tensione e ressa.

Molti partecipanti raccontano di aver atteso per ore sotto il sole. Quando dal palco sono iniziate le prime canzoni, parte del pubblico ancora in fila avrebbe iniziato a spingere nel tentativo di accedere all'area del concerto.

Alcuni presenti riferiscono di essere rimasti schiacciati tra le transenne e lamentano una gestione dei flussi ritenuta insufficiente, esprimendo particolare preoccupazione per la presenza di famiglie con bambini. Altri sostengono che, approfittando della confusione, alcuni spettatori sarebbero riusciti a entrare senza i previsti controlli.

Al momento non risultano comunicazioni ufficiali da parte degli organizzatori in merito a quanto accaduto. Resta però il malcontento di molti partecipanti, che chiedono maggiore attenzione all'organizzazione e alla gestione della sicurezza in occasione dei grandi eventi.

Nonostante i disagi registrati ai cancelli, il concerto si è svolto regolarmente. L'episodio riaccende tuttavia il dibattito sulla gestione dell'afflusso del pubblico in vista dei numerosi appuntamenti musicali in programma a Bari nelle prossime settimane.