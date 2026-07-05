Magna Grecia Festival, riprogrammato il calendario: il 21 luglio al Mon Rêve Resort arriva "Queen in Symphony"

TARANTO - Dopo un brillante avvio, caratterizzato da due appuntamenti sold out, il Magna Grecia Festival rivede il proprio calendario per motivi di carattere artistico. La rassegna, diretta dal maestro Piero Romano e organizzata dall'Orchestra ICO Magna Grecia, riprenderàalcon lo spettacolo

L'evento vedrà protagonista l'Orchestra ICO Magna Grecia diretta dal maestro Piero Romano, accompagnata dal L.A. Chorus e dalla voce del cantante svedese Magnus Bäcklund, in un omaggio sinfonico ai grandi successi della celebre rock band britannica. L'inizio del concerto è previsto alle ore 20.30.

Slitta invece ad agosto, in una data che sarà comunicata successivamente, il concerto "All You Need Is Love – Beatles in Symphony", inizialmente in programma l'8 luglio sempre al Mon Rêve Resort. Il tributo ai Beatles sarà comunque ospitato nella stessa location.

Restano confermati gli altri appuntamenti della rassegna. "L'energia delle note", con l'Orchestra Giovanile della Magna Grecia diretta da Roberto Gianola, è in programma sabato 25 luglio al Relais Histò. "Trapunto di stelle – Omaggio a Domenico Modugno", con l'Orchestra ICO Magna Grecia e i Radicanto, si terrà invece martedì 28 luglio allo Yachting Club.

Il programma aggiornato prevede quindi martedì 21 luglio al Mon Rêve Resort "Queen in Symphony" con l'Orchestra ICO Magna Grecia, il L.A. Chorus e Magnus Bäcklund (ingresso 15 euro); sabato 25 luglio al Relais Histò "L'energia delle note" con l'Orchestra Giovanile della Magna Grecia diretta da Roberto Gianola (ingresso 5 euro oppure 20 euro con aperitivo); martedì 28 luglio allo Yachting Club "Trapunto di stelle – Omaggio a Domenico Modugno" con l'Orchestra ICO Magna Grecia e Radicanto (ingresso 10 euro). Il concerto "All You Need Is Love – Beatles in Symphony", con l'Orchestra ICO Magna Grecia diretta da Valter Sivilotti e il L.A. Chorus diretto da Luigi Leo, sarà recuperato al Mon Rêve Resort in una data che verrà comunicata nelle prossime settimane.

Il Magna Grecia Festival è promosso dall'Orchestra ICO Magna Grecia con il patrocinio del Comune di Taranto, della Regione Puglia e del Ministero della Cultura, nell'ambito delle risorse del Fondo di Rotazione Coesione Italia 2021-2027 Puglia, con il sostegno di numerosi partner del territorio.

I biglietti sono disponibili sul circuito Vivaticket. Per informazioni è possibile contattare l'Orchestra ICO Magna Grecia al numero 392 9199935 o consultare il sito ufficiale.