Conversano, la Polifonica "J. S. Bach" in concerto: il 25 luglio appuntamento con "Alleluia"
CONVERSANO - Sarà una serata dedicata alla grande musica classica quella in programma sabato 25 luglio, alle 21.30, sul sagrato della Basilica Cattedrale di Conversano, dove la Polifonica "J. S. Bach" proporrà il tradizionale concerto estivo intitolato "Alleluia".
L'evento vedrà protagonisti solisti, coro, orchestra sinfonica e strumento a tastiera, in un programma che attraversa alcuni dei più grandi compositori della storia della musica.
L'iniziativa è organizzata dalla Polifonica "J. S. Bach" di Conversano con il patrocinio della Basilica Cattedrale e del Comune di Conversano.
Il pubblico potrà ascoltare pagine celebri di Georges Bizet, Johann Sebastian Bach, Antonín Dvořák, Georg Friedrich Händel, Wolfgang Amadeus Mozart, Giuseppe Verdi e Antonio Vivaldi, in un viaggio musicale che spazia dal Barocco al Romanticismo.
La direzione del concerto sarà affidata al maestro Francesco Dello Spirito Santo. A esibirsi come voci soliste saranno Luana Salonna, Rosanna Di Carolo, Giambattista Acquatico, Gianni Lepore e Ivan Buonsante. Il ruolo di primo violino di spalla sarà ricoperto dal maestro Sandra Donvito, mentre al pianoforte siederà il maestro Giuseppe Gentile.
L'ingresso è libero e gratuito. L'invito è rivolto a tutta la cittadinanza e agli appassionati di musica classica, che potranno vivere una serata all'insegna della cultura e della grande tradizione musicale in una delle cornici più suggestive della città.