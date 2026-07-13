Conversano, la Polifonica "J. S. Bach" in concerto: il 25 luglio appuntamento con "Alleluia"

CONVERSANO - Sarà una serata dedicata alla grande musica classica quella in programma, alle, sul sagrato della, dove laproporrà il tradizionale concerto estivo intitolato

L'evento vedrà protagonisti solisti, coro, orchestra sinfonica e strumento a tastiera, in un programma che attraversa alcuni dei più grandi compositori della storia della musica.

L'iniziativa è organizzata dalla Polifonica "J. S. Bach" di Conversano con il patrocinio della Basilica Cattedrale e del Comune di Conversano.

Il pubblico potrà ascoltare pagine celebri di Georges Bizet, Johann Sebastian Bach, Antonín Dvořák, Georg Friedrich Händel, Wolfgang Amadeus Mozart, Giuseppe Verdi e Antonio Vivaldi, in un viaggio musicale che spazia dal Barocco al Romanticismo.

La direzione del concerto sarà affidata al maestro Francesco Dello Spirito Santo. A esibirsi come voci soliste saranno Luana Salonna, Rosanna Di Carolo, Giambattista Acquatico, Gianni Lepore e Ivan Buonsante. Il ruolo di primo violino di spalla sarà ricoperto dal maestro Sandra Donvito, mentre al pianoforte siederà il maestro Giuseppe Gentile.

L'ingresso è libero e gratuito. L'invito è rivolto a tutta la cittadinanza e agli appassionati di musica classica, che potranno vivere una serata all'insegna della cultura e della grande tradizione musicale in una delle cornici più suggestive della città.