Lecce, Maleh verso la conferma: il centrocampista rientra dal prestito alla Cremonese
FRANCESCO LOIACONO – Youssef Maleh è pronto a ripartire dal Lecce. Il centrocampista marocchino, rientrato dal prestito alla Cremonese dopo la scadenza dell'accordo dello scorso 30 giugno, dovrebbe infatti far parte della rosa giallorossa per il prossimo campionato di Serie A.
Nella stagione appena conclusa, il classe 1998 ha collezionato 14 presenze con la maglia della Cremonese nella massima serie, prima di fare ritorno nel Salento, dove è legato al Lecce da un contratto valido fino al 30 giugno 2027.
Dopo il periodo di vacanza, Maleh raggiungerà la squadra il prossimo 12 luglio per l'inizio del ritiro precampionato, con l'obiettivo di convincere lo staff tecnico e ritagliarsi un ruolo importante nella stagione che prenderà il via ad agosto.
Nel corso della sua carriera, il centrocampista ha vestito anche le maglie di Empoli, Fiorentina, Venezia, Ravenna e Cesena, oltre a essere cresciuto nel settore giovanile del club romagnolo. A livello internazionale vanta anche una presenza da titolare con la nazionale del Marocco.
Il Lecce punta sulla sua esperienza e sulla sua duttilità a centrocampo per affrontare un'altra stagione in Serie A, con l'obiettivo di conquistare la permanenza nella massima categoria.