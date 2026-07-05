Dal 24 al 28 luglio torna "Marangiane in Festa": cinque serate a Castri di Lecce dedicate alla regina dell'estate, la melanzana, anche col gluten free

Nuove ricette, grandi classici, musica dal vivo ogni sera e uno stand gluten free: la 24ª edizione della storica festa gastronomica è pronta ad accendere l'estate salentina.

La melanzana torna a essere la regina dell'estate salentina. Dal 24 al 28 luglio 2026, Piazza Paperi a Castri di Lecce ospiterà la 24ª edizione di "Marangiane in Festa", uno degli appuntamenti gastronomici più attesi del territorio, organizzato dalla Pro Loco di Castri di Lecce con il patrocinio del Comune di Castri di Lecce, dell'UNPLI e la collaborazione dell'Associazione Italiana Celiachia.

Cinque serate all'insegna dei sapori autentici, della convivialità e della musica dal vivo, in una manifestazione che negli anni è cresciuta fino a diventare un punto di riferimento per migliaia di visitatori provenienti da tutto il Salento e non solo.

Anche quest'anno il menu celebra la versatilità della melanzana, protagonista assoluta di ricette che uniscono tradizione e creatività. Accanto ai piatti simbolo della manifestazione arrivano nuove proposte pensate per sorprendere anche i visitatori più affezionati.

Tra i grandi classici non mancheranno le amatissime parmigiane, nella versione rossa e bianca, le immancabili polpette di melanzane, le sagne 'ncannulate con impasto di melanzane, la ricca moussaka, le bruschette e l'originalissima parmigiana al cioccolato, ormai diventata uno dei dolci simbolo della manifestazione.

Il 2026 porta anche in tavola tre nuove specialità tutte da scoprire: le melanzane ripiene, farcite con carne macinata, pane, formaggio e salsa di pomodoro; le melanzane in agrodolce, dove la delicatezza dell'ortaggio incontra il perfetto equilibrio tra aceto, zucchero e pomodoro; e le lasagne con crema di melanzana, una proposta cremosa che reinterpreta uno dei primi piatti più amati della tradizione italiana.

Grande attenzione anche all'inclusività gastronomica con lo stand gluten free, realizzato in collaborazione con l'Associazione Italiana Celiachia, che consentirà anche alle persone celiache di vivere pienamente l'esperienza della festa gustando numerose specialità in totale sicurezza.

Dietro ogni piatto ci sono l'impegno, la passione e il lavoro dei volontari della Pro Loco, che ogni anno trasformano questa manifestazione in un grande momento di accoglienza e condivisione, custodendo ricette tramandate nel tempo e valorizzando i prodotti del territorio.

Ad accompagnare il percorso gastronomico sarà, come sempre, un ricco programma musicale capace di coinvolgere tutte le generazioni.

Il calendario dei concerti prevede:

Venerdì 24 luglio – Alla Bua, tra pizzica e musica popolare salentina;

Sabato 25 luglio – Rewind, con le migliori hit dance e revival;

Domenica 26 luglio – Allegra Compagnia Cantante, per una serata all'insegna della musica popolare e della pizzica;

Lunedì 27 luglio – NineBeat, con un coinvolgente repertorio live;

Martedì 28 luglio – Siaka, seguito dal gran finale con TV Color.



