DRIFFest 2026, tra memoria, identità e diritti: quarta settimana di incontri tra Bari, Trani, Giovinazzo e Rutigliano

BARI - Prosegue il viaggio di, che dalpropone una nuova settimana di appuntamenti dedicati ai temi della memoria, dell’identità, delle relazioni e della crescita personale. Quattro serate, tra cinema e letteratura, porteranno il festival a, con ospiti del panorama culturale e cinematografico italiano.

Si parte dal carcere di Trani con Edoardo Winspeare

Il primo appuntamento è in programma lunedì 13 luglio, alle 15, nella sezione femminile della Casa circondariale di Trani, nell'ambito della rassegna Del Racconto, la Memoria, realizzata in collaborazione con il Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale.

Protagonista sarà il regista Edoardo Winspeare, che presenterà il suo ultimo film "Vita mia", racconto dell'incontro tra Didi, un'anziana nobildonna transilvana interpretata da Dominique Sanda, e Vita, donna salentina chiamata ad assisterla. Attraverso la quotidianità della cura emerge una storia di affetto, memoria e riconciliazione con il passato, segnata anche dalle ferite della Shoah.

All'incontro parteciperanno anche gli attori Celeste Casciaro e Franco Ferrante.

A Bari tra memoria storica e identità

Martedì 14 luglio, in largo Vito Maurogiovanni a Bari, Edoardo Winspeare e il cast del film incontreranno il pubblico in una nuova serata dedicata alla memoria.

L'appuntamento sarà aperto dalla presentazione del romanzo "Speranza" (Giuntina) della giornalista e scrittrice Irene Gianeselli, che dialogherà con Giovanni Mariani. Ambientato tra il ghetto ebraico di Roma e Trastevere, il libro affronta temi di grande attualità come l'identità ebraica, la crisi delle ideologie, il valore della cura e le conseguenze dei conflitti contemporanei.

A Giovinazzo riflettori sulle relazioni tossiche e sulla guerra nei Balcani

Giovedì 16 luglio, alle 19.30, l'anfiteatro del piazzale Aeronautica Militare di Giovinazzo ospiterà Del Racconto, gli Sradicati.

La serata si aprirà con la criminologa Anna Vagli, che presenterà il saggio "Ti inventi le cose" (Mondadori), dedicato ai meccanismi del narcisismo patologico e delle relazioni tossiche, offrendo strumenti per riconoscere dinamiche manipolatorie e tutelare il proprio equilibrio emotivo.

A seguire sarà proiettato il documentario "DOM" di Massimiliano Battistella, presentato alle Giornate degli Autori della Mostra del Cinema di Venezia. Il film racconta il ritorno a Sarajevo di Mirela Hodo, rifugiata in Italia durante la guerra nei Balcani, in un viaggio tra memoria personale e ricostruzione della propria identità.

Il pubblico potrà dialogare con il regista, collegato da remoto, insieme alla protagonista Mirela Hodo e a Monica Fogliani, figura centrale della vicenda narrata.

Chiusura a Rutigliano con Ivan Cotroneo e Laura Samani

L'ultimo appuntamento della settimana è in programma venerdì 17 luglio, alle 19.30, in piazza Colamussi a Rutigliano.

Lo scrittore, sceneggiatore e regista Ivan Cotroneo presenterà il suo nuovo romanzo "Grande" (La nave di Teseo), in dialogo con l'editrice Giorgia Antonelli. Il libro affronta temi come la malattia, l'Alzheimer, il desiderio e la ricerca della propria identità, intrecciando vicende personali e riflessioni universali.

La serata si concluderà con la proiezione del film "Un anno di scuola" di Laura Samani, tra i titoli più apprezzati dell'ultima Mostra del Cinema di Venezia. Il racconto segue le vicende di un gruppo di adolescenti alle prese con amicizia, desiderio, appartenenza e crescita. Il film sarà presentato dalla sceneggiatrice Elisa Dondi e dalla stessa regista Laura Samani, collegata in videoconferenza.

Ingresso gratuito

L'edizione 2026 di "Del Racconto, il Film" è organizzata dalla Cooperativa Sociale I Bambini di Truffaut, con il sostegno di Regione Puglia, Puglia Culture, Apulia Film Commission e dei Comuni coinvolti.

Tutti gli appuntamenti sono a ingresso libero, fino a esaurimento dei posti disponibili.