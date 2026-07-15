Elodie Show 2027: raddoppiano le date di Bari e Napoli





L'attesa per "Elodie Show 2027" continua a crescere. Dopo il rapido esaurimento dei biglietti per gli appuntamenti già annunciati a Napoli e Bari, vengono aggiunte due nuove date: mercoledì 5 maggio 2027 al Teatro Palapartenope di Napoli e domenica 9 maggio 2027 al PalaFlorio di Bari.



I biglietti saranno disponibili su www.vivoconcerti.com a partire da mercoledì 15 luglio 2026 alle ore 14:00, mentre la vendita nei punti vendita autorizzati prenderà il via da lunedì 20 luglio 2026 alle ore 11:00.



Dopo un anno di pausa dalla musica, Elodie torna dal vivo nel 2027 con "Elodie Show 2027", la nuova tournée prodotta da Vivo Concerti che la porterà nei principali palasport italiani.



Il tour prenderà il via sabato 24 aprile dal Palaprometeo di Ancona con la data zero, per poi approdare giovedì 29 aprile al Palazzo dello Sport di Roma. Seguiranno le due date napoletane al Teatro Palapartenope: martedì 4 maggio, già sold out, e mercoledì 5 maggio, nuovo appuntamento appena annunciato.



A Bari, Elodie salirà sul palco del PalaFlorio sabato 8 maggio, anche questa data già esaurita, e domenica 9 maggio, aggiunta in risposta alla forte richiesta del pubblico. La tournée proseguirà giovedì 13 maggio all'Unipol Forum di Milano, farà tappa martedì 18 maggio al Mandela Forum di Firenze e si concluderà sabato 22 maggio all'Unipol Arena di Bologna.