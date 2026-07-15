'Festival Internazionale delle Arti 2026', Musica per la Pace



A Cerfignano, Minervino di Lecce e Copertino fino al 23 luglio artisti da tutto il mondo in nome del dialogo tra popoli. Direttore artistico il Maestro e tenore Salvatore Cordella





La musica, il dialogo interculturale, la pace. Ha preso il via nei giorni scorsi a Cerfignano, con una settimana di residenza artistica dedicata alla formazione e allo scambio culturale, il Festival Internazionale delle Arti, giunto alla sua quattordicesima edizione e ideato dal tenore salentino Salvatore Cordella.





Un appuntamento ormai consolidato nel panorama culturale pugliese per la sua capacità di coniugare alta formazione, spettacolo dal vivo, promozione dei giovani talenti, valorizzazione del territorio. Anche quest’anno, infatti, il Festival si sostanzierà in un percorso itinerante attraverso luoghi simbolo del Salento che metterà in dialogo artisti provenienti da tutto il mondo e studenti di prestigiose istituzioni accademiche internazionali con le comunità locali. Ad animare il Festival saranno gli allievi dell’accademia “Germogli d’Arte”, fondata da Salvatore Cordella, artista di fama internazionale, insieme a musicisti, docenti e ospiti internazionali provenienti da differenti Paesi, tra cui gli studenti dell’Università di Sharjah (Dubai), dell’Università di Cluj-Napoca e giovani artisti provenienti da numerose città europee.





La settimana di residenza internazionale di Cerfignano, che sta trasformando in questi giorni il borgo salentino in un centro internazionale di produzione artistica, durerà fino a sabato 18 luglio. Domenica 19 luglio la rassegna si sposterà invece a Minervino di Lecce, ed in particolare presso piazza IV Novembre, dove alle 20.45 è di scena “Accademia in Festival”, concerto dedicato al grande repertorio lirico e cameristico; direttore il Maestro Emanuela Di Pietro, pianista il Maestro Sergio La Stella, tenori Giuseppe Tommaso, Vincenzo Spinelli, Gerardo Dell’Affetto, Nico Franchini e dei baritoni Pierpaolo Martella e Francesco Dell’Orco. Partecipa il visual artist Hermes Mangialardo, presentano Stefania Della Tomasa e Mimmo Bevilacqua. Nel corso della serata verranno inoltre consegnate le borse di studio “Germogli d’arte 2026” al soprano Nardine Reda Zaki Ibrahim e ai tenori Peter Thomas O’Reilly e Daniele Arnesano. Ingresso gratuito.





Da lunedì 20 a mercoledì 22 luglio la rassegna si sposta invece a Copertino, che ospiterà le prove artistiche del gran galà lirico di giovedì 23 luglio, quando nel giardino del Vescovo del Santuario di Santa Maria della Grottella si terrà la serata “Sogno in arte”, momento clou dell’edizione 2026 del Festival dedicato ai valori della pace, dell’incontro tra culture e del ruolo universale dell’arte quale strumento di dialogo e speranza che sarà aperto da un ricordo del Maestro Peppe Vessicchio, per anni alla co-conduzione del Festival; protagonisti ancora una volta i solisti dell’accademia “Germogli d’Arte” e il Coro del Festival, direttore il Maestro Emanuela De Pietro, al pianoforte il Maestro Roberto Corlianò, con partecipazione straordinaria del tenore Salvatore Cordella e del violista Maestro Nico Ciricugno. Visual artist Hermes Mangialardo, presenta Stefania della Tomasa. Il Premio Internazionale delle Arti verrà invece consegnato al soprano Fatima Alhashmi e al maestro Salvatore Schembari, clarinettista; al soprano Alessandra Contaldo, invece, il Premio “Germogli d’arte” 2026. Ticket d’ingresso 15 euro, acquistabili al link https://www.eventbrite.com/e/1992749664891?aff=oddtdtcreator





Un docufilm che racconterà il dietro le quinte dell’intera manifestazione, dalla residenza artistica di Cerfignano fino al galà conclusivo, documentando il lavoro creativo degli artisti e il coinvolgimento delle comunità locali, contribuendo a diffondere il messaggio di pace del Festival, che nasce – ricorda il direttore artistico Salvatore Cordella – “dal desiderio di offrire ai giovani artisti le opportunità che spesso siamo stati costretti a cercare lontano dalla nostra terra, generando attraverso la musica e l’arte ponti tra culture diverse, bellezza e valore per le comunità che ci accolgono. E per questo grazie anche alle aziende che ci stanno sostenendo”.





Il Festival Internazionale delle Arti è promosso dall’International Arts Company, associazione attiva dal 2012 nella produzione e diffusione di iniziative culturali di rilievo nazionale e internazionale; si avvale del patrocinio di Regione Puglia e dei Comuni di Santa Cesarea, Minervino di Lecce e Copertino.