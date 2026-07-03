Erchie: il 4 luglio la Festa della Musica che unisce il Salento

ERCHIE - Una serata di musica, festa e divertimento: ad Erchie cresce l’attesa per la Festa della Musica, in programma per il 4 luglio in piazza Umberto I e al Parco delle Rimembranze.Il Comune di Erchie celebrerà infatti il valore della musica con artisti e band, tra i più amati e seguiti del Salento, attraverso un programma inedito e interattivo realizzato in collaborazione con l’associazione Joga Bonito, la Li To Chiesi APS e l’APS Controcultura.L’evento avrà inizio sabato alle 20.30 con l’energia e il ritmo della Giovanni Semeraro Drum School: progetto affermato nelle province di Taranto e Brindisi unendo l’apprendimento della tecnica, condivisione e socialità.A seguire il pubblico avrà la possibilità di sorprendersi e sognare con le performance visuals di Hermes Mangialardo: un’atmosfera trasformativa coinvolgerà Erchie con sequenze di immagini varianti, di volta in volta, forma e colori. Ogni sequenza sarà un frammento di racconto aperto, con live set in cui si coniugano tecnologia e percezioni.Il programma non termina qui: alle 22 la 90 Gradi Band accompagnerà giovani e adulti in un viaggio musicale negli anni ‘90, raccogliendo tutti i cult del periodo: dal pop all’eurodance, passando per il rock.Gran finale di serata alle 23:30 con l’eletronic dj-set di Kee Ciardo, dj e producer che calca i palchi musicali dal 2000.Ha anche firmato diversi singoli con etichette europee ed extraeuropee: il suo stile sarà l’inconfondibile tocco musicale finale dell’intero evento.Mentre fervono gli ultimi preparativi della Festa della Musica di Erchie, non resta che prepararsi a lasciarsi trasportare dai più vari generi musicali per una serata che intreccia tendenze del passato e quelle contemporanee. L’ingresso all’evento sarà gratuito e accessibile a tutti.