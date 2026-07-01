Estate sicura, la ASL Bari potenzia il 118: sei postazioni aggiuntive nelle località più frequentate

BARI - La ASL Bari rafforza la rete dell'emergenza-urgenza per il periodo estivo con l'attivazione di sei postazioni aggiuntive del 118, operative dalnelle aree a maggiore afflusso turistico e di residenti.

Cinque postazioni saranno attive tutti i giorni, dalle 8 alle 20, a Giovinazzo, Cassano delle Murge, Polignano a Mare, presso il Presidio territoriale San Giacomo di Monopoli e al nuovo Ospedale Monopoli-Fasano. Una sesta postazione sarà invece operativa a Cozze nei fine settimana, sempre nella fascia oraria 8-20.

Ogni mezzo di soccorso sarà composto da un autista-soccorritore e un soccorritore e andrà a supportare la rete territoriale già esistente, con l'obiettivo di garantire interventi più rapidi nelle località costiere e nelle zone interessate dal maggiore incremento di presenze durante l'estate.

Il potenziamento è stato predisposto dalla Direzione Generale della ASL Bari, in accordo con la Centrale Operativa 118 e in collaborazione con Sanitaservice, che assicurerà mezzi e personale dedicati.

Le postazioni saranno collocate in via Don Luigi Sturzo a Polignano a Mare, presso il Presidio territoriale San Giacomo di Monopoli, in via Diego Laudati a Cassano delle Murge, in via Diomede Illuzzi a Giovinazzo, al nuovo Ospedale Monopoli-Fasano in contrada Sant'Antonio d'Ascula e a Largo Puglia, a Cozze.