Wimbledon, avanti Sonego, Berrettini, Paolini e Grant. Eliminato Arnaldi
FRANCESCO LOIACONO - Buona partenza per diversi azzurri nel primo turno di Wimbledon. Lorenzo Sonego supera l'argentino Tomas Martin Etcheverry con il punteggio di 6-4 6-4 6-7 7-6, conquistando l'accesso al secondo turno. Avanza anche Matteo Berrettini, che al termine di una sfida combattutissima elimina lo svizzero Stan Wawrinka per 6-7 7-6 7-6 7-6.
Si ferma invece Matteo Arnaldi, sconfitto dal francese Quentin Halys con il punteggio di 3-6 6-1 7-6 6-3.
Tra gli altri incontri del tabellone maschile, l'australiano Alex De Minaur batte 7-6 6-1 6-0 l'argentino Roman Andres Burruchaga, mentre il finlandese Otto Virtanen sorprende lo statunitense Ben Shelton imponendosi 6-4 3-6 6-7 6-2 7-6. Successi anche per il francese Valentin Royer, che supera il britannico Harry Wendelken per 4-6 6-3 6-3 6-3, per il polacco Kamil Majchrzak, vincitore sul cileno Alejandro Tabilo per 6-3 7-5 7-5, e per il francese Adrian Mannarino, che elimina il connazionale Titouan Droguet con un netto 6-2 6-4 6-1.
Nel tabellone femminile esordio vincente per Jasmine Paolini, che rimonta l'americana Robin Montgomery imponendosi 0-6 6-4 7-5. Avanza anche Tyra Caterina Grant grazie al successo per 6-4 6-2 sulla britannica Katie Boulter.
Completano il quadro dei risultati le vittorie della ceca Marie Bouzkova sull'australiana Talia Gibson (6-1 3-6 6-2), della connazionale Karolina Pliskova su Tereza Valentova (6-3 6-4) e della greca Maria Sakkari, che supera la danese Clara Tauson con un doppio 6-3.