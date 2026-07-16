Fasano, dimesso l'uomo accoltellato dalla moglie: la donna è ricoverata in Psichiatria

FASANO - È stato dimesso dall'ospedale l'uomo accoltellato nella notte dalla moglie a, frazione di Fasano.

Secondo una prima ricostruzione, la donna lo avrebbe colpito con un coltello all'addome mentre l'uomo stava dormendo. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno trasportato il ferito in ospedale, dove è stato medicato e successivamente dimesso.

Sull'accaduto indagano i carabinieri per chiarire il contesto e le cause dell'aggressione.

La donna è attualmente in stato di fermo ed è ricoverata nel reparto di Psichiatria dell'ospedale Perrino di Brindisi.