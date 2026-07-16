Fasano, dimesso l'uomo accoltellato dalla moglie: la donna è ricoverata in Psichiatria
FASANO - È stato dimesso dall'ospedale l'uomo accoltellato nella notte dalla moglie a Pozzo Faceto, frazione di Fasano.
Secondo una prima ricostruzione, la donna lo avrebbe colpito con un coltello all'addome mentre l'uomo stava dormendo. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno trasportato il ferito in ospedale, dove è stato medicato e successivamente dimesso.
Sull'accaduto indagano i carabinieri per chiarire il contesto e le cause dell'aggressione.
La donna è attualmente in stato di fermo ed è ricoverata nel reparto di Psichiatria dell'ospedale Perrino di Brindisi.
Tags: Brindisi CRONACA LOCALE