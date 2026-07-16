Monopoli, il Trio Andrea Palladio porta in scena il Barocco europeo per Apulia Antiqua

MONOPOLI - Prosegue la rassegna estivadel festival itinerante, diretto da Giovanni Rota. Venerdì 17 luglio, alle ore 21, il chiostro di Palazzo San Martino di Monopoli ospiterà il concerto

Protagonista della serata sarà il Trio Andrea Palladio, formato da Michele Antonello (oboe), Steno Boesso (fagotto) ed Enrico Zanovello (clavicembalo), che si esibiranno con strumenti d'epoca per restituire al pubblico le sonorità autentiche del Settecento.

Il programma attraversa le principali scuole musicali del Barocco europeo con composizioni di Johann Christoph Pepusch, Georg Friedrich Händel, Georg Philipp Telemann, Michel Corrette e Giovanni Benedetto Platti, offrendo un percorso tra le tradizioni tedesca, francese e italiana.

Il concerto prende ispirazione dalla celebre disputa estetica del 1702 tra il critico francese François Raguenet e i sostenitori della musica francese, che contribuì a consacrare l'Italia come nuovo punto di riferimento del genio musicale europeo.

Attraverso il dialogo tra oboe, fagotto e clavicembalo, il Trio Andrea Palladio guiderà il pubblico in un viaggio tra stili, culture e linguaggi musicali che hanno segnato la storia del Barocco.

Per informazioni è possibile contattare il numero 335 1477513, mentre i biglietti sono disponibili sul sito www.apuliantiqua.events.