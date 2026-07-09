Concerti alla Fiera del Levante, attesi 25mila spettatori nel weekend: piano speciale per traffico, parcheggi e bus

BARI – Entra nel vivo il calendario estivo dei concerti all’Arena del Levante. Da venerdì 10 a lunedì 13 luglio sono attesi circa 25mila spettatori per quattro appuntamenti che porteranno sul palco della Fiera del Levante i Modà, Tony Pitony, Elio e le Storie Tese, Dogstar e Marilyn Manson.Ad aprire il fine settimana saranno i Modà venerdì 10 luglio. Sabato 11 toccherà a Tony Pitony ed Elio e le Storie Tese, mentre domenica 12 saliranno sul palco i Dogstar. Lunedì 13 luglio sarà la volta di Marilyn Manson, protagonista dell’unica tappa nel Sud Italia del suo tour mondiale.Per garantire lo svolgimento degli eventi in sicurezza, il Comune di Bari, in collaborazione con la Polizia Locale e Amtab, ha predisposto un piano straordinario che riguarda viabilità, sosta e trasporto pubblico.L’area antistante l’ingresso Edilizia della Fiera, in via di Maratona, nel tratto compreso tra via Portoghese e il varco di accesso ai concerti, sarà chiusa al traffico dalle ore 14 fino al termine delle esigenze organizzative in tutte le giornate degli spettacoli.Saranno disponibili numerose aree di parcheggio attorno al quartiere fieristico al costo fisso di 3 euro, tra cui quelle di via Verdi, via di Maratona, via Accettura, via Bisignani, viale Orlando, la complanare di corso Vittorio Veneto e le aree di via Giordano, via Pinto e della Rotonda dell’Ingresso Monumentale.Per agevolare il pagamento della sosta sono inoltre entrati in funzione dodici nuovi parcometri di ultima generazione installati nelle principali aree di parcheggio della zona. I dispositivi consentono pagamenti elettronici e sono integrati con le applicazioni già utilizzate per la sosta.Anche il trasporto pubblico sarà potenziato. Per raggiungere la Fiera sarà possibile utilizzare le linee 2, 2/, 6, 22, 27, 42 e le navette A (esclusa la domenica) e AB. Dalle 17 fino al termine del servizio sono previste modifiche ai percorsi, con lo spostamento del capolinea degli autobus nei pressi del supermercato Penny, in via di Maratona, punto che rappresenta anche la fermata più vicina ai varchi di accesso per le navette.Previsti infine numerosi provvedimenti temporanei alla circolazione e alla sosta. Scatteranno divieti di fermata in diverse strade dell’area fieristica e, dalle ore 14 fino al termine degli eventi, sarà vietato il transito nel tratto di viale di Maratona compreso tra via Portoghese e largo De Palo.L’estate musicale dell’Arena del Levante proseguirà fino a settembre con un cartellone di 23 concerti, confermando Bari come uno dei principali poli italiani della musica dal vivo.