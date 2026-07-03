Foggia, 34enne ferito da colpo esploso da un’auto in corsa: indagini dei Carabinieri

FOGGIA – Un cittadino pachistano di 34 anni è rimasto ferito nella notte da un colpo esploso con un’arma ad aria compressa mentre si trovava in piazza Giordano, nel centro di Foggia.

Secondo una prima ricostruzione, il proiettile sarebbe stato sparato da un’auto in transito, all’interno della quale si trovavano persone al momento non identificate. L’episodio si è verificato in una delle aree più frequentate della città.

La vittima si è recata da sola in ospedale

Il 34enne ha raggiunto autonomamente il pronto soccorso del locale presidio ospedaliero, dove i sanitari hanno riscontrato una ferita sotto l’ascella. Durante le medicazioni è stato necessario estrarre alcuni pallini compatibili con un’arma ad aria compressa.

Le sue condizioni non sono gravi: i medici hanno stimato una prognosi di circa 20 giorni.

Indagini in corso

Sull’episodio indagano i Carabinieri, che stanno acquisendo e analizzando le immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona di piazza Giordano, nel tentativo di risalire al veicolo da cui sarebbe partito il colpo e ai responsabili.

Al momento non si esclude alcuna ipotesi investigativa, mentre proseguono gli accertamenti per chiarire dinamica e movente dell’accaduto.