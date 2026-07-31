Foggia, grave incidente tra auto e moto in via Einaudi: giovane motociclista in gravi condizioni

– Grave incidente stradale nella serata dia Foggia. Lo scontro si è verificato in, all'altezza dell'incrocio con, e ha coinvolto un'automobile e una motocicletta.

Ad avere la peggio è stato il giovane che viaggiava in sella alla moto. Secondo le prime informazioni raccolte sul posto, le sue condizioni sarebbero gravi.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti gli operatori sanitari del 118, che hanno prestato i primi soccorsi, e le forze dell'ordine, impegnate nei rilievi necessari a ricostruire l'esatta dinamica dello scontro.

Restano ancora da chiarire le cause dell'incidente e le eventuali responsabilità. Gli accertamenti sono in corso.