Giochi del Mediterraneo, Trenitalia potenzia i collegamenti: due nuovi Frecciarossa tra Roma e Taranto

BARI – Due nuovi collegamenti Frecciarossa tra Roma e Taranto per accompagnare la XX edizione dei Giochi del Mediterraneo. Trenitalia (Gruppo FS) rafforza l’offerta ferroviaria verso la Puglia con l’introduzione di una coppia di treni ad alta velocità che consentirà di raggiungere più facilmente il territorio pugliese durante il periodo della manifestazione.I nuovi servizi saranno attivi nei giorni 13, 14, 21, 22, 23, 28, 29 e 30 agosto, oltre che 4, 5 e 6 settembre, con fermate intermedie a Foggia, Barletta e Bari. L’iniziativa mira a incrementare le possibilità di viaggio tra il Centro Italia e la Puglia, offrendo una risposta alla maggiore domanda di mobilità attesa in occasione dell’evento sportivo internazionale.Il Frecciarossa partirà da Roma Termini alle 8.35, raggiungendo Taranto alle 14.36. In direzione opposta, la partenza dal capoluogo ionico è prevista alle 16.17, con arrivo nella Capitale alle 22.25.I biglietti sono già acquistabili attraverso tutti i canali di vendita di Trenitalia.Con questo potenziamento, Trenitalia conferma il proprio impegno nel garantire collegamenti rapidi ed efficienti con la Puglia. Ogni giorno il brand Frecciarossa assicura infatti 38 collegamenti e 4 servizi FrecciaLink, per un’offerta complessiva di oltre 15 mila posti, collegando direttamente Bari, Lecce, Foggia e Taranto con le principali città italiane, tra cui Milano, Torino, Venezia, Bologna, Roma e Napoli.