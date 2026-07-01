Giovinazzo, torna la Notte Bianca della Poesia: protagonista il Movimento Internazionale “Donne e Poesia”

GIOVINAZZO - Il Movimento Internazionalesarà tra i protagonisti della XVI edizione della, in programma il

La manifestazione, organizzata dall’Accademia delle Culture e dei Pensieri del Mediterraneo, presieduta dal poeta e scrittore Nicola De Matteo, riunirà numerosi poeti e scrittori pugliesi, lucani e provenienti da diverse regioni italiane.

Anche quest’anno il programma prevede la presenza di ospiti di prestigio, tra cui Amedeo Anelli, Carlo Alberto Sitta e Raffaella Terribile, protagonisti di seminari poetici, e Milica Lilic, poetessa proveniente dalla Serbia. Nel corso delle due serate sarà inoltre presentato il nuovo numero della rivista letteraria “La calce e il dado”, con letture poetiche alternate a momenti musicali.

La kermesse sarà condotta dal direttore artistico Gianni Antonio Palumbo e dai vicedirettori Angela Di Liso e Vito Davoli.

Il 5 luglio alle ore 21.30, presso il Palazzo Vescovile di via Marco Polo 2, sarà il Movimento “Donne e Poesia” a dare vita a una performance dedicata al tema “Il viaggio nella poesia religiosa”. L’incontro sarà introdotto dalla scrittrice Anna Santoliquido, presidente dell’associazione.

Nel corso della serata Patrizia Sollecito interverrà con “In viaggio con San Francesco”, mentre Anna Santoliquido proporrà “Le mistiche in versi”. Seguirà un reading poetico con la partecipazione di Anna Maria Amoruso, Concetta Antonelli, Carlo Bottalico, Maria Cinquepalmi, Melania Evangelista, Piero Fabris, Vincenza Laino, Santina Liturri, Patrizia Sollecito e Graziella Todisco.

Prevista anche la lettura di Angela Maria Rutigliano dedicata ad Ameen Rihani (1876-1940) con il testo “Io sono l’Oriente”, oltre all’intervento di padre Francesco Maria Marino, psicologo e poeta.

La poesia dialogherà con le arti visive grazie alla partecipazione dei pittori e grafici Gina Ardito, Carmelo Colelli, Piero Fabris e Saverio Violante, alle fotografie di Rosanna Guglielmi, Lena Losacco Sandrucci e Gabriella Ciannamea e agli interventi artistici di Paolo Battista, Gianserafino Pinto e Onofrio Mantuano.

Una serata che conferma il legame tra poesia, spiritualità e linguaggi artistici diversi, nel cuore del centro storico di Giovinazzo.