Melendugno, schianto tra scooter e auto: muore 36enne, grave il figlio di 7 anni
MELENDUGNO - Ancora sangue sulle strade del Salento. Un uomo di 36 anni, Cosimo Damiano Poleti, è morto nella serata di ieri, 30 giugno, in un grave incidente stradale avvenuto sulla strada provinciale 145, che collega Melendugno alla marina di San Foca.
Secondo una prima ricostruzione, lo scooter sul quale viaggiava insieme al figlio di 7 anni si è scontrato, per cause ancora da chiarire, con una Fiat Panda presa a noleggio da una famiglia di turisti polacchi. L’impatto è avvenuto nei pressi di un distributore di carburante.
Per il 36enne i soccorsi si sono rivelati inutili: è morto sul colpo. Il figlio è stato invece trasportato in ospedale in gravi condizioni.
Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e le forze dell’ordine, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e stabilire eventuali responsabilità.