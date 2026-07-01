Melendugno, schianto tra scooter e auto: muore 36enne, grave il figlio di 7 anni

MELENDUGNO - Ancora sangue sulle strade del Salento. Un uomo di 36 anni,, è morto nella serata di ieri, 30 giugno, in un grave incidente stradale avvenuto sulla, che collega

Secondo una prima ricostruzione, lo scooter sul quale viaggiava insieme al figlio di 7 anni si è scontrato, per cause ancora da chiarire, con una Fiat Panda presa a noleggio da una famiglia di turisti polacchi. L’impatto è avvenuto nei pressi di un distributore di carburante.

Per il 36enne i soccorsi si sono rivelati inutili: è morto sul colpo. Il figlio è stato invece trasportato in ospedale in gravi condizioni.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e le forze dell’ordine, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e stabilire eventuali responsabilità.