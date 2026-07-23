Giuseppe Conte in Puglia dal 25 al 27 luglio: tre appuntamenti tra Vieste, San Giovanni Rotondo e Bisceglie
Il primo incontro è in programma sabato 25 luglio alle 21.30 a Vieste, in piazza Marina Piccola, nell'ambito della XXV edizione del festival Il Libro Possibile.
Domenica 26 luglio, alle 20, Conte sarà invece a San Giovanni Rotondo, in piazza dei Martiri, per la rassegna culturale Letteratura e Territorio – Summer Edition 2026.
L'ultimo appuntamento è previsto lunedì 27 luglio alle 20.30 a Bisceglie, alle Vecchie Segherie Mastrototaro, in via Porto 35.
Durante gli incontri, oltre alla presentazione del libro, sarà l'occasione per affrontare anche i temi dell'attualità politica e le prossime sfide del Movimento 5 Stelle.
A rendere noto il programma è stato il Movimento 5 Stelle Puglia.