Il Libro Possibile, terza serata a Vieste tra intelligenza artificiale, giustizia e attualità

VIESTE – Intelligenza artificiale, magistratura, memoria, vulnerabilità e rapporto tra giovani e social network. Sono i temi al centro della terza serata della, in programma oggi a Vieste, con una serie di incontri che porteranno sul palco alcune delle più note firme della cultura e dell'informazione italiana.

Ad aprire la serata sarà Nello Cristianini, professore di Intelligenza artificiale all'Università di Bath e tra i maggiori esperti internazionali di machine learning. Nel suo libro Forma mentis. La corsa per decifrare i pensieri delle macchine (il Mulino), Cristianini affronta le nuove frontiere dell'intelligenza artificiale, interrogandosi sui processi che regolano le "menti" artificiali e sull'opacità degli algoritmi. Al centro della riflessione ci saranno reti neurali, linguaggio, rappresentazioni interne e responsabilità pubblica. A introdurre l'incontro sarà Giorgia Messa, giornalista e responsabile Relazioni Esterne #iLP26.

Spazio poi al tema della giustizia con Alessandro Sallusti e Luca Palamara, autori del libro Il sistema colpisce ancora. Come salvare la magistratura italiana dal vizio delle correnti e dalle mani dei politici (Rizzoli). A cinque anni dalle rivelazioni che scossero il mondo della magistratura, i due autori tornano a discutere del rapporto tra politica, informazione e toghe, affrontando temi come le correnti, le nomine del Csm, i processi e le detenzioni ingiuste.

Antonio Padellaro, nel memoir Quando eravamo felici (Piemme), parte invece dalla perdita della moglie per intrecciare memoria personale e storia dell'Italia degli anni Sessanta, tra ricordi, giovinezza e riflessioni sul lutto, sull'amore e sui cambiamenti della società. I due incontri saranno presentati da Valentina Bendicenti, giornalista e volto di Sky TG24.

A Vieste arriverà anche Concita De Gregorio con La cura (Einaudi), un libro dedicato alla vulnerabilità, alla malattia e al valore dei gesti di attenzione. La giornalista, editorialista e scrittrice trasforma l'esperienza personale in una riflessione più ampia sul significato del prendersi cura in una società sempre più veloce. L'incontro sarà presentato da Simonetta Sciandivasci, giornalista della redazione Cultura de La Stampa.

A chiudere la serata a Marina Piccola sarà Francesca Barra, autrice di Il no che vorrei dirti. Smartphone, chat e social. Guida pratica per genitori smarriti (Giunti). Il libro affronta il rapporto tra ragazzi, smartphone e social network, proponendo a genitori ed educatori strumenti per accompagnare le nuove generazioni verso un uso più consapevole del mondo digitale. A dialogare con l'autrice sarà Alessio Viola, giornalista e conduttore televisivo.

La storia del Libro Possibile

Nato nel 2002 a Castellana Grotte su iniziativa dell'Associazione Culturale Artes, presieduta da Gianluca Loliva, Il Libro Possibile è nato con l'obiettivo di portare la cultura fuori dai luoghi tradizionali, direttamente nelle piazze e tra le comunità.

Dal 2005, sotto la direzione artistica di Rosella Santoro, il festival ha rafforzato il rapporto con le scuole e ampliato progressivamente la propria dimensione internazionale. La manifestazione si svolge tradizionalmente a Polignano a Mare e, dal 2021, anche a Vieste.

Nel corso degli anni il festival ha ospitato numerose personalità della cultura internazionale, tra Premi Nobel, vincitori del Pulitzer, scrittori e protagonisti del dibattito contemporaneo. Dal 2023, con l'introduzione di una serata interamente in lingua inglese, e con la collaborazione avviata nel 2025 con l'Istituto Italiano di Cultura di Londra, Il Libro Possibile ha ulteriormente consolidato la propria vocazione internazionale.

Accanto all'appuntamento estivo, il festival propone anche Il Libro Possibile Winter, una rassegna culturale che da settembre a maggio coinvolge diverse località pugliesi e le scuole di ogni ordine e grado.

La manifestazione è sostenuta dalla Regione Puglia, dalla Città Metropolitana di Bari, dal Comune di Vieste e dal Comune di Polignano a Mare. Per programma e aggiornamenti è possibile consultare il sito ufficiale del festival.

Se vuoi, posso anche trasformarlo in una versione più breve e d'impatto per Giornale di Puglia, con titolo SEO, sottotitolo e lancio per Facebook.