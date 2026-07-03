Musica nelle Corti di Capitanata: a Manfredonia il Galà lirico, a Foggia il Trio Liszt
FOGGIA – Prosegue la XXIX edizione di “Musica nelle Corti di Capitanata”, la rassegna organizzata dal Conservatorio “Umberto Giordano” di Foggia, che accompagnerà il pubblico fino al 17 luglio con appuntamenti dedicati all’opera e alla musica da camera.
Domenica 5 luglio: Galà lirico al Castello di Manfredonia
Il primo appuntamento è in programma domenica 5 luglio nel suggestivo Castello di Manfredonia, con la terza edizione de “Il Palco all’Opera”.
La serata, dal titolo “Voci all’Opera. Tra Mozart e Puccini”, è realizzata in collaborazione con Opera Talent APS e vedrà protagonisti gli studenti delle classi di canto del Conservatorio, affiancati dal soprano Francesca Rinaldi, dal tenore Leonardo Gramegna e da altri giovani interpreti del dipartimento, accompagnati al pianoforte dal M° Angelo Palmisano. La conduzione è affidata ad Alessandro Leone.
Il concerto celebra due importanti ricorrenze: i 270 anni dalla nascita di Wolfgang Amadeus Mozart e il centenario della prima assoluta di “Turandot” di Giacomo Puccini, attraverso pagine tra le più note del repertorio operistico.
Lunedì 6 luglio: il Trio Liszt a Foggia
Il giorno successivo, lunedì 6 luglio, l’appuntamento si sposta nell’Auditorium del Conservatorio “Umberto Giordano” di Foggia con il concerto “Dialoghi e Contrasti”, affidato al Trio Liszt, formato da Elia Chiesa, Luigi Visco e Christian De Luca.
L’ensemble, reduce da un recente successo internazionale a Vilnius, proporrà un percorso musicale che attraversa il classicismo viennese, il romanticismo e la musica contemporanea, con brani di Haydn, il celebre Trio “Dumky” di Dvořák e una composizione di Wolfgang Rihm, evidenziando l’evoluzione della forma del trio con pianoforte tra epoche e linguaggi differenti.
Informazioni
Entrambi i concerti sono a ingresso libero fino a esaurimento posti, con apertura alle ore 20:30 e inizio alle 21:00.