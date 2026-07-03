Musica nelle Corti di Capitanata: a Manfredonia il Galà lirico, a Foggia il Trio Liszt

– Prosegue la XXIX edizione di, la rassegna organizzata dal, che accompagnerà il pubblico fino alcon appuntamenti dedicati all’opera e alla musica da camera.

Domenica 5 luglio: Galà lirico al Castello di Manfredonia

Il primo appuntamento è in programma domenica 5 luglio nel suggestivo Castello di Manfredonia, con la terza edizione de “Il Palco all’Opera”.

La serata, dal titolo “Voci all’Opera. Tra Mozart e Puccini”, è realizzata in collaborazione con Opera Talent APS e vedrà protagonisti gli studenti delle classi di canto del Conservatorio, affiancati dal soprano Francesca Rinaldi, dal tenore Leonardo Gramegna e da altri giovani interpreti del dipartimento, accompagnati al pianoforte dal M° Angelo Palmisano. La conduzione è affidata ad Alessandro Leone.

Il concerto celebra due importanti ricorrenze: i 270 anni dalla nascita di Wolfgang Amadeus Mozart e il centenario della prima assoluta di “Turandot” di Giacomo Puccini, attraverso pagine tra le più note del repertorio operistico.

Lunedì 6 luglio: il Trio Liszt a Foggia

Il giorno successivo, lunedì 6 luglio, l’appuntamento si sposta nell’Auditorium del Conservatorio “Umberto Giordano” di Foggia con il concerto “Dialoghi e Contrasti”, affidato al Trio Liszt, formato da Elia Chiesa, Luigi Visco e Christian De Luca.

L’ensemble, reduce da un recente successo internazionale a Vilnius, proporrà un percorso musicale che attraversa il classicismo viennese, il romanticismo e la musica contemporanea, con brani di Haydn, il celebre Trio “Dumky” di Dvořák e una composizione di Wolfgang Rihm, evidenziando l’evoluzione della forma del trio con pianoforte tra epoche e linguaggi differenti.

Informazioni

Entrambi i concerti sono a ingresso libero fino a esaurimento posti, con apertura alle ore 20:30 e inizio alle 21:00.