I grandi classici riletti in chiave contemporanea arrivano nelle periferie: la Compagnia Tiberio Fiorilli presenta 'R...Estate a Bari 2026'



Da Pirandello a Goldoni, passando per la commedia dell'arte, il teatro musicale e gli spettacoli per l'infanzia. Dal 13 luglio al 31 agosto cinque produzioni e quattro laboratori animeranno i quartieri di Bari, con tutti gli spettacoli accessibili anche grazie al servizio di interpretariato LIS.





Restituire ai grandi classici del teatro una voce capace di parlare al presente e trasformare le periferie in luoghi di produzione culturale, incontro e partecipazione. È questa la sfida di "R...Estate a Bari 2026", il progetto della Compagnia Tiberio Fiorilli, inserito nel programma "Le Due Bari 2026" del Comune di Bari. Un percorso che coniuga tradizione e contemporaneità attraverso cinque spettacoli e quattro laboratori, coinvolgendo le comunità non solo come pubblico, ma come parte attiva di un processo culturale fondato su inclusione, accessibilità e dialogo con il territorio.





Protagonisti della rassegna saranno due capisaldi della drammaturgia italiana, "Sei personaggi in cerca d'autore" di Luigi Pirandello e "L'impresario delle Smirne" di Carlo Goldoni, entrambi proposti in un libero adattamento con la regia di Dino Signorile. Due opere che, pur conservando la forza dei testi originali, vengono reinterpretate con un linguaggio scenico agile e contemporaneo, capace di dialogare con il pubblico di oggi e di affrontare temi ancora attuali come l'identità, il ruolo sociale e il rapporto tra realtà e rappresentazione.





Il programma si aprirà il 13 luglio all'Arena della Pace, dove alle 18.30 il laboratorio "Maschere senza maschere" accompagnerà il pubblico in un viaggio attraverso l'evoluzione della maschera teatrale, dalla Commedia dell'Arte fino all'universo pirandelliano. Alle 21 andrà quindi in scena "Sei personaggi in cerca d'autore", per la regia di Dino Signorile, uno dei testi più rivoluzionari del Novecento, nel quale sei personaggi, abbandonati dal loro autore, irrompono durante le prove di uno spettacolo reclamando il diritto di raccontare la propria storia. Un'opera che abbatte il confine tra realtà e finzione, interrogando il pubblico sul significato dell'identità, della verità e della rappresentazione teatrale, in un continuo gioco di rimandi tra vita e scena. In scena Luca Amoruso, Domenico Piscopo, Luca Molino, Lidia Cuccovillo, Maria Chiara Bono, Giuseppe Bellacosa, Irene Salome, Giuseppe Raimondi, Francesco Di Natale, Marco Straziota.





Il 21 luglio, al Teatro Laboratorio In Scena, il workshop "Identità e maschere", ore 18.30, condotto da Pasquale D'Attoma, utilizzerà le opere di Frida Kahlo e William Shakespeare per riflettere sul rapporto tra identità, emozioni e rappresentazione. In serata, alle ore 21, al Bobo's Studio (via Edmondo De Amicis, 31/33 - 70125 Bari) sarà la volta di "Frida! Viva la Vida!", spettacolo musicale scritto e interpretato da Alfredo De Giovanni (voce e chitarra), Floriana Ferrante (voce) e Domenico Lopez (chitarra). Un viaggio tra le sonorità del Centro e Sud America, dalle suggestioni messicane a quelle cubane e argentine, che intreccia musica dal vivo, letteratura e teatro attraverso le parole di Frida Kahlo e Pablo Neruda. Ispirato al volume Viva la vida di Pino Cacucci, lo spettacolo racconta l'incontro tra le culture di Africa, Europa e America, restituendo al pubblico un intenso affresco musicale e poetico dell'America Latina.





Uno spazio importante sarà riservato anche al pubblico più giovane. Il 24 luglio, al Parco Maugeri, il laboratorio "Il mio corpo in movimento", alle 17.30, guiderà i bambini alla scoperta dell'espressività teatrale attraverso l'osservazione del movimento degli animali. A seguire, ore 18.30, "Domenicozoico – Un viaggio jurassico", scritto, diretto e interpretato da Domenico Piscopo, trasformerà la divulgazione scientifica in un esilarante falso documentario dal vivo, popolato da dinosauri improbabili, scoperte surreali e irresistibili gag che coinvolgeranno grandi e piccoli in un viaggio ironico nella preistoria.





Il 31 luglio l'Arena Airiciclotteri ospiterà il laboratorio "Le maschere della Commedia dell'Arte", ore 18.30, dedicato allo studio della gestualità, della voce e dei personaggi iconici della tradizione italiana. Alle 21 andrà quindi in scena "Il gioco delle maschere", scritto e diretto da Domenico Piscopo e Nicola Adobati, uno spettacolo che rende omaggio alla Commedia dell'Arte rileggendola con un linguaggio pop e contemporaneo. Arlecchino, Brighella, Colombina e Pantalone daranno vita a un divertente racconto metateatrale ispirato anche all'immaginario shakespeariano, dove comicità, improvvisazione e teatro nel teatro si fondono in una narrazione ricca di ritmo e ironia.





La rassegna si concluderà il 31 agosto all'Arena della Pace con "L'impresario delle Smirne", celebre commedia di Carlo Goldoni, per la regia di Dino Signorile, che racconta con brillante ironia il mondo dello spettacolo attraverso le vicende di un impresario straniero alle prese con attori, cantanti e artisti pronti a contendersi un ruolo e il successo. Una satira ancora sorprendentemente attuale sul rapporto tra arte e mercato, sulle ambizioni personali e sulle fragilità del mestiere teatrale, capace di restituire, con leggerezza e intelligenza, un ritratto universale delle dinamiche umane. In scena: Luca Amoruso, Domenico Piscopo, Luca Molino, Lidia Cuccovillo, Maria Chiara Bono, Donatello Di Bari. Musiche di Niccolò Buscemi, scene di Antonio Fortunato. Costumi di Flora Lanzillotta.





«Con R...Estate a Bari 2026 vogliamo portare il teatro dove può diventare davvero occasione di incontro e partecipazione», sottolinea la Compagnia Tiberio Fiorilli. «L'accessibilità è uno dei cardini del progetto: tutti gli spettacoli saranno fruibili anche grazie al servizio di interpretariato LIS, mentre i laboratori offriranno ai cittadini momenti concreti di formazione e coinvolgimento, trasformando il pubblico in parte attiva del percorso artistico. La nostra idea è quella di un teatro capace di coniugare memoria e innovazione, in cui i grandi classici diventano strumenti per leggere il presente e le periferie si affermano come luoghi centrali della produzione culturale e della partecipazione sociale».





IL PROGRAMMA COMPLETO





13 luglio ore 21:00 ARENA DELLA PACE





SEI PERSONAGGI IN CERCA D’AUTORE

regia dino signorile

con Luca Amoruso, Domenico Piscopo, Luca Molino, Lidia Cuccovillo, Maria Chiara Bono, Giuseppe Bellacosa, Giuseppe Raimondi, Irene Salome, Francesco Di Natale, marco Straziota

scene antonio fortunato

costumi flora lanzillotta

INGRESSO LIBERO FINO ESAURIMENTO POSTI





21 luglio ore 21:00 BOBO STUDIO RECORDS





FRIDA! VIVA LA VIDA!

(spettacolo musicale)

con Alfredo De Giovanni, Floriana Ferrante, DOmenico Lopez

INGRESSO GRATUITO CON PRENOTAZIONE





24 luglio ore 18:30 PARCO MAUGERI





DOMENICOZOICO - UN VIAGGIO JURASSICO

(spettacolo per bambini)

con Domenico Piscopo

INGRESSO GRATUITO CON PRENOTAZIONE





31 luglio ore 21:00 ARENA AIRICICLOTTERI





IL GIOCO DELLE MASCHERE

con Domenico Piscopo, Nicola adobati e Maria Chiara Bono

INGRESSO GRATUITO CON PRENOTAZIONE





31 agosto ore 21:00 ARENA DELLA PACE





L’IMPRESARIO DELLE SMIRNE

regia dino signorile

con Luca Amoruso, Domenico Piscopo, Luca Molino, Lidia Cuccovillo, Maria Chiara Bono, Donatello Di Bari

musiche niccolò buscemi

scene antonio fortunato

costumi flora lanzillotta





INGRESSO LIBERO FINO ESAURIMENTO POSTI