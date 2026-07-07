Spoleto ospita la prima edizione del Premio 'Le Onde del Destino – Eccellenze Umbre'



Il 25 luglio 2026, nelle prestigiose Sale del Seicento di Palazzo Mauri, un evento dedicato al merito, alla cultura e ai protagonisti che rendono grande l'Umbria.





SPOLETO (PG) - Sarà la splendida cornice delle Sale del XVII secolo di Palazzo Mauri, a Spoleto, ad accogliere il prossimo 25 luglio 2026 la prima edizione del Premio "Le Onde del Destino – Premio alle Eccellenze Umbre", un'iniziativa culturale nata da un'idea della giornalista e scrittrice Ilaria Solazzo, che ne cura la direzione artistica. A condurre la serata sarà il noto presentatore Massimo Zamponi.





Massimo Zamponi

Il Premio nasce con l'obiettivo di valorizzare donne e uomini che, attraverso il proprio talento, il proprio impegno e i propri valori umani e professionali, contribuiscono in maniera significativa alla crescita culturale, sociale ed economica dell'Umbria.





Pur essendo pugliese, Ilaria Solazzo ha sviluppato negli anni un profondo legame con questa regione, considerata una terra ricca di storia, spiritualità e straordinario patrimonio umano. Un rapporto autentico, alimentato da riferimenti culturali e spirituali universali, come la figura di San Francesco, e da relazioni personali che hanno consolidato un forte senso di appartenenza e vicinanza al territorio umbro.





Ilaria Solazzo

Il titolo "Le Onde del Destino" racchiude la filosofia dell'iniziativa: ogni gesto, ogni scelta e ogni azione sono capaci di generare effetti destinati a propagarsi nel tempo, ispirando cambiamento e creando nuove opportunità. Il destino viene così interpretato non come un percorso già scritto, ma come il risultato del coraggio, della responsabilità e delle decisioni che ciascuno compie nel proprio cammino.





Il Premio vuole inoltre promuovere l'Umbria come terra d'eccellenza, capace di coniugare tradizione e innovazione, identità e visione del futuro. I premiati diventano così autentici ambasciatori di questi valori, contribuendo a rafforzare l'immagine e il prestigio della regione anche oltre i confini nazionali.





Il progetto è stato ideato in collaborazione con la Dott.ssa Eleonora Benedetti e il Cav. Roberta Testaguzza, dando vita a un'iniziativa condivisa che unisce competenze, sensibilità e valori in un percorso culturale destinato a crescere nel tempo.





Eleonora Benedetti

Nel corso della serata saranno premiati esponenti di spicco e volti noti del panorama nazionale e internazionale, personalità che si sono distinte nei rispettivi ambiti professionali e che rappresentano esempi concreti di eccellenza, dedizione e capacità di incidere positivamente nella società.





Roberta Testaguzza

La prima edizione si preannuncia come un appuntamento di grande prestigio, destinato a diventare un punto di riferimento nel panorama culturale italiano, celebrando il valore delle persone e il ruolo dell'Umbria come terra di talento, innovazione e umanità.





"Le Onde del Destino – Premio alle Eccellenze Umbre" non rappresenta soltanto un riconoscimento, ma un tributo al merito autentico, alla resilienza e alla capacità di lasciare un segno positivo nella comunità. Un messaggio che invita a credere che ogni persona possa diventare un'onda di cambiamento, contribuendo alla costruzione di un futuro migliore.