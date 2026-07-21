IKEA apre il primo negozio a Lecce: inaugurazione il 21 agosto

LECCE -annuncia l'apertura del suo primo negozio a Lecce, prevista per. Si tratta di un formato innovativo, non solo per il mercato italiano ma anche per quello europeo, con l'Italia tra i Paesi pilota del nuovo modello.

Il brand svedese arriva nel capoluogo salentino con un nuovo touchpoint pensato per portare l'offerta IKEA più vicino ai clienti. Il punto vendita proporrà migliaia di articoli per la casa di uso quotidiano, una selezione di prodotti alimentari e servizi di progettazione con il supporto dei consulenti IKEA.

Sarà inoltre possibile ordinare l'intera gamma di prodotti IKEA, scegliendo tra diverse modalità di consegna o ritiro.

Il nuovo format nasce per integrare i negozi tradizionali e i punti plan and order, rafforzando la presenza dell'azienda nelle aree in cui non è ancora presente e offrendo ai clienti soluzioni di arredo funzionali e convenienti direttamente nei luoghi della vita quotidiana.

Con l'apertura di Lecce salgono a tre i punti di contatto IKEA in Puglia: il tradizionale negozio di Bari, il plan and order point di Taranto e il nuovo touchpoint del capoluogo salentino.

L'iniziativa rientra nella strategia omnicanale di IKEA, che punta a integrare la presenza fisica con i servizi digitali, consentendo ai clienti di scegliere dove e come acquistare e interagire con l'azienda e con la sua offerta.